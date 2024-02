Numa sbarca a Copenhagen nel quartiere “più cool del mondo”

Numa Group si espande in Danimarca in collaborazione con Invesco Real Estate. La principale piattaforma in Europa di ospitalità completamente digitale apre a Copenhagen 36 appartamenti di nuova costruzione nel quartiere trendy Nørrebro: l’apertura è prevista nel primo trimestre del 2024.

La proprietà è stata sviluppata insieme a Invesco Real Estate, il gestore di investimenti immobiliari globali da 90 miliardi di dollari. Incoronato come “il quartiere più cool del mondo” dalla rivista Time Out nel 2021, Nørrebro è l’ideale per il portfolio Numa. L’immobile sarà certificato Dgnb Gold, rating locale Esg, ed è gestito da Numa in regime di Green Lease.

«I Paesi nordici rappresentano un importante mercato in crescita per Numa – sottolinea Dimitri Chandogin, managing director di Numa Group – La nostra piattaforma digitale utilizza l’automazione per rendere i processi più efficienti e risparmiare sui costi significativi. Questo è un fattore particolarmente importante nei paesi nordici».

Fredrik Berlin, director nordic expansion di Numa Group, invece nota: «Con il nostro lancio a Copenaghen, stiamo compiendo un altro passo importante della nostra espansione in tutta Europa. Numa è ora attivo in 11 Paesi e 28 città con oltre 5.850 appartamenti di design. Progettiamo di costruire un portfolio di diverse centinaia di unità in Danimarca e siamo già alla ricerca di altri hotel e appartamenti in posizioni centrali».

«Siamo onorati di lanciare il nostro primo progetto in Europa con Numa – commenta Rob Johnston, managing director investment management Invesco Real Estate – Questo progetto di alto livello è un importante complemento per il nostro esistente portfolio residenziale in Danimarca di circa 1.200 unità, che si affianca a uno dei nostri progetti residenziali completati che sono già stati pre-affittati al 100%».