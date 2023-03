NYC & Co. cambia nome e svela la nuova brand strategy

In occasione del meeting annuale svoltosi a New York, Fred Dixon, president and ceo, ha svelato il nuovo nome e la nuova brand identity dell’organizzazione ufficiale di destination marketing e convention and visitors bureau della città americana, che d’ora in poi si chiamerà New York City Tourism + Conventions.

Il rebranding include una nuova brand strategy e un sistema di identità visiva che comprende un nuovo logo, nuovi colori, font, direzione artistica ed elementi grafici. In concomitanza è stata lanciata anche la campagna social #whatsgoodnyc, attraverso la quale 8,5 milioni di newyorkesi hanno condiviso il loro punto di vista sulla città, sulle sue bellezze e su cosa scoprire nei cinque distretti.

Attraverso la campagna multicanale verranno condivisi approfondimenti e consigli, nonché attività ed escursioni, così da coinvolgere e incoraggiare viaggiatori e abitanti a esplorare tutto ciò che New York ha da offrire.

La visual identity del brand si ispira direttamente alla città, facendo riferimento alla sua iconicità. Le geometrie irregolari e le intersezioni del nuovo logo, che richiamano gli incroci del sistema stradale in sinergia con la verticalità degli edifici, così come i motivi della griglia sullo sfondo, giocano con il contrasto, l’espansione e la contrazione, riflettendo la dinamicità della destinazione e la sua energia.

«L’introduzione del nuovo nome e della nuova brand identity rappresenta un momento importante per la nostra organizzazione – ha dichiarato Fred Dixon – Il nostro nuovo brand cattura l’essenza della città di New York: un luogo sempre più esteso che offre esperienze uniche e autentiche che arricchiscono il viaggiatore e apportano beneficio ai newyorkesi. Questo cambiamento ci aiuta a posizionarci strategicamente per continuare a guidare l’economia turistica della città, che ha un valore di quasi 65 miliardi di dollari».

I nuovi profili social, @nyctourism e @nyctourismnews saranno presto disponibili su Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn insieme all’hashtag #whatsgoodnyc.