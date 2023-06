Nyc Tourism, Charlot: «Dall’Italia prevediamo il +18% di arrivi»

Una New York che, oltre a essere un’attrazione in sé stessa, propone al visitatore attrazioni letteralmente mozzafiato, di cui molte per chi ama le esperienze forti ed emozionanti, a prova di vertigini, con lo sfondo di uno skyline unico al mondo. Ma anche tanta arte e cultura nella New York presentata a Milano e Roma in occasione del roadshow annuale organizzato Nyc Tourism + Convention, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle più note attrazioni e di strutture per l’ospitalità della metropoli americana.

Reginald Charlot è l’uscente svp of tourist market development per l’Europa: «Noi rappresentiamo tutta la città e ci teniamo a presentare e a far vivere ai visitatori quello che ciascuno dei cinque grandi distretti della città può offrire: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island sono realtà metropolitane ciascuna con le sue peculiarità, e vale la pena di conoscerle tutte».

Quali sono le vostre previsioni per quanto riguarda il turismo italiano a New York nel 2023?

«Abbiamo una proiezione estremamente positiva per quest’anno. Nel 2022 il turismo si è ripreso e ora già siamo in crescita rispetto allo scorso anno. L’Italia è il quarto Paese europeo come presenze a Nyc dopo Francia, Germania e Spagna e l’anno scorso abbiamo avuto 398.00 visitatori italiani. Quest’anno prevediamo un ulteriore incremento dal vostro Paese di circa il 18%».

Come è stato il periodo della pandemia per i turismo a New York?

«Abbiamo lavorato in modo da rinnovare la città affinché fosse pronta nuovamente all’accoglienza turistica una volta finita la tragedia della pandemia. Abbiamo sfruttato quel periodo per svilupparci e rinnovarci creando nuove attrazioni e facendo in modo che, alla fine, tutti fossero in grado di riaprire: hotel, musei, ristoranti. E così è stato. È stato un momento difficile per tutti, ma la città ha reagito bene e si è fatta trovare pronta».

Quali suggerimenti da dare alle agenzie di viaggi per vendere la destinazione?

«Sicuramente sfruttare tutti gli strumenti di formazione che abbiamo a disposizione per offrire tutte le informazioni utili. Il sito web, i webinar, la Travel Trade Academy. Tutti gli strumenti che offriamo, infatti, sono completi ed estremamente utili per prepararsi al viaggio e alla sua vendita. Poi, suggerire al cliente l’acquisto del Citypass, che consente anche di usufruire di scontistiche. È molto utile anche che le agenzie non propongano solo Manhattan ma suggeriscano di esplorare tutti e cinque i distretti, all’interno dei quali ci sono oltre 200 quartieri. Quindi c’è tantissimo da esplorare in tutta la città».