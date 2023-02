Obiettivo big spender stranieri per Fidenza Village

Dopo un 2022 che ha visto un incremento del turismo non Ue ben superiore ai livelli del 2019, l’obiettivo di Fidenza Village per il 2023 alla Bit è stato presentarsi come una destinazione esperienziale sempre più rivolta ad accogliere ospiti internazionali.

Il Villaggio dello shopping di The Bicester Collection, distante un’ora da Milano e Bologna, ha arricchito l’esperienza di shopping grazie all’intrattenimento, tra arte e musica, scommettendo su ospitalità su misura e servizi pensati ad hoc per gli ospiti internazionali.

«Il 2022 per Fidenza Village è stato un anno che ha visto un ritorno dei flussi turistici internazionali, con una differenza dei Paesi di provenienza. In particolare, abbiamo riscontrato l’arrivo di turisti americani e medio orientali, con una crescita a doppia cifra rispetto al 2019 – ha dichiarato Maria Rosa Villa, destination marketing and partnership director di Fidenza Village – Nel 2023 ci attendiamo un’ulteriore crescita in questa direzione e continuiamo a puntare sulla qualità dei brand e del prodotto offerto, sui servizi personalizzati, sulle eccellenze gastronomiche proposte dai nostri ristoranti e sul valore dell’esperienza come elemento differenziante così, da soddisfare gli ospiti internazionale sempre più esigenti e attenti ai dettagli».

Dunque, l’offerta delle boutique presenti a Fidenza Village, oltre a essere interessante per la clientela locale e nazionale, è sempre più di richiamo anche per quella internazionale, con un brand mix che include brand italiani come Armani, Ermenegildo Zegna, Missoni, Frette, Etro, Sergio Rossi e la recente apertura di René Caovilla, e marchi internazionali come Jil Sander, Stella McCartney e Vivienne Westwood.

Numerosi sono i servizi pensati per gli ospiti. Il Vip parking, ad esempio, che permette di parcheggiare direttamente di fronte alle porte di ingresso, oppure l’hands-free shopping che consente di lasciare gli acquisti al personale delle boutique, liberandosi dall’ingombro delle shopping bag. E ancora, i suggerimenti dei personal stylist, per acquisti personalizzati e mirati (il servizio è disponibile anche da remoto via Whatsapp, email, telefono o Wechat). Punta di diamante è lo spazio The Apartment. Progettato dall’archistar David Thomas, è il luogo per poter sorseggiare tè o champagne, avvolti da stampe fotografiche, libri e pezzi Art Déco da collezione.

Non solo shopping. Il Villaggio è diventato anche una passeggiata tra opere d’arte. Fidenza Village è un museo a cielo aperto che ospita più di 28 opere di street art in continua evoluzione. Per la prossima primavera infatti, sono previsti nuovi lavori di artisti italiani ed internazionali.

Indissolubile il binomio Fidenza Village-Food Valley: l’Emilia Romagna è una terra ricca di tradizioni culinarie, proposte nei ristoranti del Villaggio. Non mancano, però, proposte halal, vegan e gluten free, oltre ai sapori internazionali dedicati a festività come il Capodanno Cinese, il Lunar New Year o l’Iftar.

Altra novità pensata per i turisti dell’area milanese è la fermata, via Manzoni angolo Teatro La Scala, dello Shopping Express, il servizio bus del Villaggio, attiva dall’11 febbraio, il sabato e la domenica, con partenza alle 9.30 e rientro alle 18.30.

Le recenti partnership vanno nella direzione della miglior accoglienza degli ospiti internazionali: a dimostrarlo è il recente ingresso di Fidenza Village e di The Bicester Collection in Virtuoso, il network globale di agenzie specializzate in viaggi di lusso.

Nella stessa ottica si inseriscono il nuovo accordo del Villaggio con Air Arabia e gli accordi stretti da The Bicester Collection con Air Marocco, che si aggiunge alle partnership già in essere con le principali compagnie aeree: Turkish Airlines, MilleMiglia, British Airways Executive Club, Cathay Pacific, Iberia Plus, Malaysia Airlines Asia Miles, Emirates Skywards, Qatar Privilege, Saudia Al Fursan ed Etihad Guests.

A queste si aggiungono le già note collaborazioni a livello turistico, circa 400 strette da The Bicester Collection, tra cui anche tour operator (Kuoni e Ctrip), noleggio auto (Avis e Hertz), Hotel (Hilton, Melia e Accor) e circuiti di carte di credito (Visa, Union Pay International, American Express e MasterCard) pensate per rendere unica l’esperienza di viaggio e shopping dei turisti.

Infine, i turisti internazionali non Eu che visitano Fidenza Village, possono ottenere il tax refund immediato, evitando attese in aeroporto, grazie alla partnership con Global Blue, che permette di ricevere il rimborso dell’Iva sul proprio shopping, direttamente al Villaggio.