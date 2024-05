Oman Expert/1 Mascate

Terzo Paese più grande della Penisola arabica dopo Arabia Saudita e Yemen, l’Oman si estende su una superficie di 309.500 kmq, su un territorio per l’80% occupato da deserto e formazioni rocciose e aperto verso l’Oceano Indiano e il Mar Arabico. La popolazione di circa 4.650.000 abitanti si concentra al nord e nel sud nel Dhofar.

Come arrivare

Le principali porte d’accesso sono la capitale Mascate e Salalah, collegate dall’Italia con voli diretti Oman Air (da Milano Malpensa) e Neos (su base charterizzata e stagionale). Per entrare in Oman è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo. Per viaggi fino a 14 giorni il visto è gratuito (al controllo passaporti verrà semplicemente applicato un timbro in entrata). Per gli italiani non sono richieste vaccinazioni di alcun tipo.

Quando andare

Un viaggio in Oman può essere organizzato tutto l’anno, le temperature più miti si registrano tra ottobre e aprile. Il Dhofar, regione a sud del paese il cui capoluogo è Salalah, ha un clima tropicale ed è attraversato da giugno a settembre dal khareef, monsone che porta umidità e piogge. Il punto di ingresso per la visita del Paese è la capitale Mascate che rappresenta anche la partenza dei tour classici che includono in una settimana la visita della costa, di Nizwa l’antica capitale nella regione, delle montagne del massiccio Hajar e il deserto di Sharqyia. Estensioni al tour prevedono la regione meridionale del Dhofar con la via dell’incenso e la località di mare Salalah e al nord la penisola del Musandam, nota per i suoi fiordi.

Mascate: la capitale fra tradizione e modernità

Con un mix di tradizione e contemporaneità Mascate, la capitale, conta circa 1,3 milioni di abitanti. La città e la regione circostante di Batinah si estendono ai piedi della catena montuosa dell’Hajar, sul Golfo dell’Oman. La città vecchia con musei e monumenti, Muttrah con il souq, vita notturna e ricca offerta gastronomica e possibilità di escursione in mare sono tra i punti forti della capitale.

La città vecchia, circondata da mura e un tempo vietata agli stranieri, ospita i forti Mirani e Jalani, il palazzo del Sultano (visitabile solo dall’esterno) e diversi musei e gallerie tra cui il Museo Nazionale, che con le sue 14 gallerie permanenti disposte in ordine cronologico e tematico su 4mila mq illustrano la storia dell’Oman dalla preistoria al rinascimento in oltre 5mila oggetti. Dal vicino porto partono le escursioni in barca per ammirare i delfini nei pressi della località di Bandar Al Khairan.

A 3 km dalla città vecchia si trova Muttrah, il lungomare della capitale, con il suo omonimo forte, la Corniche, il mercato del pesce. Da non perdere il souq, dove si possono acquistare vestiti tradizionali, gioielli e antichità, tappeti e i khanjar, i tradizionali pugnali scolpiti in argento e in avorio.

La parte moderna, invece, è divisa in distretti, ognuno dei quali dedicato a una attività diversa: il quartiere degli affari di Ruwi, il quartiere diplomatico, i centri commerciali. Icona della capitale è la Grande Moschea del Sultano Qaboos, inaugurata nel 2001. Edificio imponente e lussuoso, finanziato interamente da fondi personali del Sultano per un valore di circa 45 milioni di dollari, custodisce al suo interno una splendida sala di preghiera con pilastri di marmo di Carrara e vetri e facciate in stile arabo. Fiore all’occhiello è il lampadario a cascata i cui bagliori si riflettono sul gigantesco tappeto persiano, realizzato a mano da cinquecento tessitori, che copre una superficie di 4.263 mq.

La Grande Moschea è aperta ai turisti non musulmani (uomini e donne) da lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 11.00. Altro simbolo della capitale è la maestosa Royal Opera House, inaugurata nel 2011 e voluta dal Sultano Qaboos, grande appassionato di musica. Questo tempio della musica si trova nel quartiere Shatti Al Qurm ed ospita ogni anno un ricco cartellone di eventi la cui programmazione è consultabile sul sito www.rohmuscat.org.om.

La “nuova” Mascate si è dotata dell’area conosciuta come The Walk, sul lungomare, l’area pedonale diventata uno dei luoghi di ritrovo preferiti e nuovo polo attrattivo della capitale. Qui si concentra un’ampia scelta di ristoranti, bar, hotel e negozi, e sorge la prima piazza pubblica di Muscat, Marsa Plaza, sede di attività culturali, eventi comunitari e spettacoli dal vivo. Residenti e visitatori possono passeggiare lungo i sentieri pedonali, fermarsi a gustare un pasto o uno snack, ammirare i giochi d’acqua interattivi. Nell’area si trova anche la marina da dove partono le escursioni al largo di Mascate, per praticare snorkeling e immersioni per esplorare i fondali marini tra pesci e coralli raggiungendo la vicina riserva naturale delle isole Daymanyiat.

