One Atmosphere debutta in India: 256 luxury suite a Gurugram

One Atmosphere, brand di Atmosphere Core, in partnership con M3M India, uno dei principali sviluppatori immobiliari indiano, annuncia il suo debutto nel Paese con One Atmosphere Suites Corner Walk Gurugram.

Situato nei settori 73/74 di Gurugram, città satellite della capitale Delhi, sede di numerose multinazionali, centro ricco di alberghi, ristoranti e centri commerciali, l’edificio comprenderà 256 suite di lusso dotate di tutti i servizi che apriranno per l’inverno del 2026; gli appartamenti, dotati di tutti i servizi, coniugano vita residenziale con servizi e comfort di alto livello e un personale qualificato tipici degli hotel.

L’offerta si rivolge al settore business e a ospiti che optano per soggiorni prolungati. Tutta l’esperienza è ispirata alla filosofia dell’ospitalità pluripremiata di Atmosphere Core, nata alle Maldive, ora introdotta nel mercato indiano.

Nella struttura, un ampio club a livello della terrazza e una piscina dotata di un’area per la socializzazione e il tempo libero. Tra gli altri servizi, una caffetteria e una pasticceria, un ristorante aperto tutto il giorno, spazi di coworking, lounge interne, sale conferenze private e spazi per eventi. I servizi dedicati al benessere e al tempo libero comprenderanno una palestra completamente attrezzata e una Spa.

Salil Panigrahi, co-fondatore e managing director di Atmosphere Core, ha commentato: «L’India rappresenta per noi un mercato di crescita significativo e Gurugram è un punto di partenza strategico. Attraverso questa partnership, puntiamo a portare sul mercato un’esperienza di ospitalità distintiva».

Nella fase iniziale, la partnership si concentrerà sull’espansione a Gurugram e Noida, moderna città satellite situata nello stato dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India, con l’obiettivo di diffondere il marchio One Atmosphere in tutta l’India e nei mercati internazionali, tra cui Cambogia, Indonesia, Sri Lanka e Thailandia; il brand punta a raggiungere circa 7.500 camere a livello globale nei prossimi cinque anni.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Atmosphere