Ota Viaggi, torna Obiettivo X: in Sicilia dal 12 al 14 maggio

Ota Viaggi ha annunciato, durante la Bit di Milano, le date di Obiettivo X 2023. L’evento del tour operator specializzato in Sardegna e Mare Italia vede protagonisti alcuni tra i nomi più importanti del turismo italiano e sancisce ufficialmente l’inizio della stagione estiva.

L’evento, che accoglie agenti provenienti da ogni angolo d’Italia e li mette in contatto diretto con i big player del settore, è stato rinnovato ancora una volta da Ota Viaggi: dopo l’appuntamento 2021 tenutosi in Puglia e quello 2022 svoltosi in Sardegna quest’anno la meta di Obiettivo X sarà la Sicilia.

L’edizione 2023, come annunciato durante la Bit da Massimo Diana, direttore commerciale Ota Viaggi, si svolgerà dal 12 al 14 maggio al Cds Hotels Terrasini. Durante i quattro giorni dell’evento Ota Viaggi porterà tutti i suoi ospiti a visitare le strutture siciliane presenti nella programmazione estiva 2023.

A breve saranno comunicate tutte le aziende partner di questa avventura, gli ospiti chiamati a partecipare e tantissime novità e sorprese riservate alle oltre 200 agenzie che saranno invitate anche quest’anno a partecipare.