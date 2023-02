Pace tra Qatar Airways-Airbus: la guerra della vernice è finita

Dopo due anni di tensioni, arriva la pace tra Qatar Airways e Airbus sul caso del degrado della superficie degli aeromobili A350. La compagnia aerea la casa costruttrice europea hanno annunciato infatti di aver raggiunto un accordo “amichevole e reciprocamente accettabile in relazione alla loro controversia legale sul degrado della superficie dell’A350 e sul fermo dell’aeromobile A350”.

Il caso degli A350 era diventato sempre più motivo di attrito tra le due realtà e proprio un anno fa si era aperto lo scontro legale, tanto che il costruttore europeo aveva annullato un contratto da 6 miliardi di dollari per la vendita di 50 aeroplani A321neo proprio a Qatar Airways.

LO SCONTRO LEGALE E LE ACCUSE

Il clamoroso annullamento era la risposta di Airbus alla richiesta di risarcimento da parte della compagnia aerea di circa 600 milioni di dollari come contropartita per i danni economici subiti per non aver potuto utilizzare gli A350 difettosi. Le due parti avevano poi iniziato il confronto legale presso il tribunale di Londra.

Secondo Qatar Airways, Airbus avrebbe consegnato un’ordine di A350 con una vernice difettosa, che avrebbe iniziato a staccarsi. La compagnia qatariota aveva provveduto alla richiesta di risarcimento, sostenendo che 21 dei suoi 53 A350 andavano tenuti a terra per evitare seri problemi di sicurezza nelle operazioni. Airbus, pur ammettendo il problema sulla verniciatura, sosteneva che questo non provocasse problemi di sicurezza (posizione condivisa anche dall’Easa, l’agenzia europea per la sicurezza aerea).

L’ACCORDO RISERVATO

Secondo l’agenzia Reuters, almeno altre cinque compagnie aeree hanno segnalato negli ultimi anni il medesimo problema con la verniciatura degli A350, ma nessun Paese o vettore ha al momento messo a terra i velivoli interessati. Ad un anno, quindi, dal clamoroso litigio internazionale pare che le due aziende abbiano trovato il tempo e i modi per fare la pace e trovare un accordo.

Lo statement congiunto di Qatar e Airbus, inoltre, ricorda come ora ci sia “in corso un progetto di riparazione ed entrambe le parti non vedono l’ora di riportare in volo questi velivoli in sicurezza. I dettagli dell’accordo sono riservati e le parti procederanno ora a sospendere le loro rivendicazioni legali. L’accordo transattivo non costituisce ammissione di responsabilità per nessuna delle parti. Questo accordo consentirà a Qatar Airways e Airbus di andare avanti e lavorare insieme come partner”.