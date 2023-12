Pagamenti differiti, BizAway integra il sistema Hokodo

BizAway prosegue nell’arricchimento della sua piattaforma e integra Hokodo, servizio per le soluzioni di pagamento in differita B2B per una gestione ancora più smart dei viaggi.

Nello specifico Hokodo consente alle società con sede in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio di beneficiare di termini di pagamento a 30 giorni o alla fine del mese successivo. Un’opportunità di avvalersi del vantaggioso concetto di “Buy no pay later”, che permette alle aziende di gestire le spese di viaggio con flessibilità​​​​.

«Siamo consapevoli dell’importanza della flessibilità sia per i lavoratori, sia per le aziende – commenta Giovanni Bernardi, head of sales di BizAway –. E per questo motivo abbiamo deciso di integrare la nuova soluzione Hokodo. Il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze del mercato in modo più sicuro e facile possibile riconfermandoci come punto di riferimento per l’innovazione del business travel».

«Siamo fieri di collaborare con uno dei principali attori dell’industria dei viaggi d’affari in Europa – aggiunge Richard Thornton, co-fondatore e ceo di Hokodo – Grazie a questa collaborazione, un gran numero di aziende in tutto il continente sarà in grado di semplificare la gestione del flusso di cassa legato alla prenotazione di aerei, treni, taxi e hotel».