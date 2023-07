Pagamenti online alla conquista delle adv: MyBank e l’esempio Easy Market

Prosegue il trend positivo dei pagamenti online nel comparto turistico, grazie anche alle nuove tecnologie e alla svolta impressa dalla pandemia che ha accelerato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori. Lo certifica MyBank, soluzione di pagamento online basata sul sistema account-to-account, che ha evidenziato i risultati per la stagione estiva 2023.

Nel solo mese di maggio, i valori delle transazioni effettuate tramite MyBank verso aziende operanti in ambito viaggi hanno registrato un incremento del 128% rispetto allo stesso periodo del 2019. I dati di giugno, inoltre, segnalano un balzo del 113%.

Parallelamente, i volumi delle transazioni MyBank nel settore travel recuperano terreno rispetto al 2019, con un aumento del 29% a maggio e del 22% a giugno di quest’anno.

A confermare l’evoluzione e il successo di questi mesi MyBank mette sul tavolo gli esempi di alcune importanti aziende del turismo in Italia. Tra queste c’è Easy Market, società che si occupa della distribuzione di servizi turistici per le agenzie di viaggi e ne supporta le attività attraverso innovativi strumenti, come il salvadanaio elettronico ricaricabile tramite MyBank, che prevede un cashback immediato dell’1% sull’intero importo ricaricato.

Facendo il punto sull’andamento di quest’anno e il confronto con il periodo pre-Covid, Dario Ricchiari, head of sales di Easy Market, ha dichiarato: «Abbiamo superato i volumi del 2019 puntando su tre pillar: prodotto, assistenza e innovazione.

Relativamente a quest’ultimo elemento, la crescita è stata possibile grazie a una spinta sempre maggiore verso i pagamenti online sicuri, semplici e senza limiti di plafond e proseguendo con la promozione del cashback 1% per le agenzie che ricaricano tramite MyBank il salvadanaio elettronico, un’iniziativa che ha riscosso particolare successo».

«È incoraggiante constatare come la proposizione di valore di MyBank continui a dimostrare benefici anche nell’industria del turismo, componente essenziale dell’economia europea, che è stata duramente colpita dalla pandemia – ha commentato Tarik Zerkti, ceo di Preta, società che detiene e gestisce MyBank – Siamo entusiasti di poter condividere dati positivi che segnano una ripresa ancora più netta rispetto a quella già osservata nel 2022 e siamo orgogliosi del successo delle aziende del settore che, come Easy Market, utilizzano la nostra soluzione di pagamento come motore di innovazione ed efficienza”.

«Il comparto viaggi ha dovuto confrontarsi con un quadro di profonda difficoltà negli ultimi anni, dando prova di grande resilienza. A dimostrarlo sono anche le ultime previsioni che vedono il turismo contribuire all’economia italiana con oltre 194 milioni di euro, rappresentando il 10,2% del Pil collocandosi al di sopra della quota media dell’Unione Europea, pari all’8,7%, e superando la quota media globale del 7,6%», ha commentato Giorgio Ferrero, executive director di Preta.

MyBank è stata lanciata sul mercato a marzo 2013 e, in Italia, è già disponibile come metodo di pagamento presso numerosi operatori di viaggi come Easy Market, Gattinoni, Veratour, Alpitour, Eden Viaggi, Volonclick, WeRoad, oltre che per diversi servizi di trasporto, fra cui Grimaldi Lines, Moby Lines, Tirrenia e Trenitalia.