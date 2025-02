Pagamenti sicuri, Ectaa: “Più collaborazione tra i player”

Elevare i livelli di sicurezza nei pagamenti B2B e B2C attraverso una concreta collaborazione tra i vari player, dai tour operator alle assicurazioni, dagli agenti di viaggi ai partner finanziari.

Questo l’imperativo emerso al Travel Protection Summit organizzato a Bruxelles dall’Ectaa, che ha visto riuniti oltre 140 professionisti del settore dei viaggi, esperti finanziari, politici e fornitori delle tecnologie applicate al turismo organizzato, nonché player di prima grandezza, come Visa, Mastercard e TMu Management. Un evento tutto operativo per affrontare le crescenti sfide nella protezione dei viaggi, compresa la sicurezza dei pagamenti e la regolamentazione conformità e complessità assicurativa.

Ad aprire i lavori Eric Drésin, segretario generale dell’Ectaa, che ha sottolineato l’urgente necessità per le imprese di viaggio di rafforzare le proprie strategie di gestione del rischio in un contesto normativo e finanziario sempre più complesso: «È cruciale promuovere confronti e discussioni approfondite come questo summit per capire in che modo il settore dei viaggi può rafforzare la sicurezza finanziaria, la conformità dei propri servizi e la tutela dei consumatori, mantenendo la competitività sul mercato».

Momento clou dell’evento è stato il messaggio del commissario europeo Apostolos Tzitzikostas, che ha sottolineato come «la resilienza e la competitività nel settore dei viaggi e del turismo dell’Ue devono andare di pari passo con il miglioramento della tutela dei passeggeri e dei viaggiatori. La crescita del settore passa obbligatoriamente da una tutela e una sicurezza più forti sia per le imprese di viaggi che per i consumatori».

D’altra parte il tema chiave del summit è stato proprio la protezione dei pagamenti, che ha visto gli esperti far luce soprattutto sul “modello a quattro soggetti“, vale a dire il sistema quadrangolare tra titolare della carta, soggetto emittente, acquirente ed esercente e il loro ruolo fondamentale nella gestione dei rischi finanziari. In questo passaggio molto complesso sono state evidenziate le differenze tra il modello adottato dalle agenzie di viaggi e quello in uso tra gli altri commercianti e pubblici esercenti. Altro momento interessante del summit ha riguardato l’illustrazione dei vantaggi delle carte virtuali, che sono in grado già oggi di migliorare la sicurezza e l’efficienza dei pagamenti di viaggio b2b.

Anche se gli esperti intervenuti hanno riconosciuto che c’è ancora molto lavoro da fare per “educare” il settore dei viaggi sul rischio di pagamento e il livello di protezione da applicare nelle transazioni che sfruttano i sempre più sofisticati sistemi online e tramite mobìle. Altro passaggio chiave è stata la discussione sulla delicata questione dei riaddebiti nel settore dei viaggi: il confronto tra i relatori e i professionisti intervenuti ha fornito preziosi spunti su come le aziende di viaggio possono gestire meglio gli storni di addebito, ridurre le perdite finanziarie e migliorare così i processi di risoluzione delle controversie.

Oltre alla sicurezza dei pagamenti, il vertice ha esplorato l’impatto della legislazione Ue e delle recenti sentenze della Corte Ue di Giustizia, dando preziose indicazioni su come le imprese devono adattare i loro meccanismi di protezione. Ci sono ormai cambiamenti radicali che costringono le imprese di viaggi a rivalutare le proprie strategie di gestione del rischio, in particolare sul mercato delle assicurazioni di viaggio b2b. Garantire soluzioni efficaci in più giurisdizioni rimane sicuramente la sfida più impegnativa, per la quale risulta essenziale un quadro di riferimento dell’Unione Europea per uniformare regole e comportamenti.

Nel concludere il vertice, il vicepresidente dell’Ectaa, Heli Mäki-Fränti, ha riassunto i punti salienti, sottolineando e ribadendo l’importanza di una stretta e continua collaborazione tra agenti di viaggi, tour operator, istituzioni finanziarie e autorità di regolamentazione. Mäki-Fränti ha inoltre annunciato che fra un anno, esattamente il 10-11 febbraio 2026, sempre a Bruxelles, verrà organizzato il summit sulla distribuzione dei viaggi dell’Ectaa, che porterà avanti il ​​dialogo del settore sul futuro della distribuzione, dell’innovazione e della regolamentazione dei viaggi.