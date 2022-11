Pagamenti virtuali, Mastercard entra in società con Sabre

Una partnership con Mastercard. L’hanno annunciata Sabre Corporation e la sua controllata Conferma Pay, con l’obiettivo dichiarato di creare un ecosistema di pagamento dei viaggi sempre più aperto e indipendente, in particolare grazie alle carte virtuali.

Nell’ambito dell’accordo, Mastercard ha effettuato un investimento di minoranza in Conferma Pay, che continuerà però a operare in modo indipendente. Acquisita da Sabre ad agosto di quest’anno, la controllata collega gli emittenti con oltre 700 società di gestione dei viaggi, tutti i principali sistemi di distribuzione globale e più di 100 strumenti di prenotazione online. Inoltre, Conferma Pay è completamente integrata con i principali schemi di carte e serve più di 50 partner bancari, che emettono carte virtuali generate da Conferma Pay in quasi 100 valute.

“La digitalizzazione dei pagamenti grazie alle carte bancarie virtuali – si legge in una nota di Sabre – aiuta ad affrontare le sfide storiche legate alle transazioni business-to-business (B2B). In modo sicuro, i numeri di carta monouso forniscono un collegamento tra la prenotazione e i pagamenti associati a fornitori terzi”.

In sostanza, grazie alle carte virtuali e alle garanzie che sono in grado di offrire, i player del travel possono monitorare e riconciliare i pagamenti con maggiore semplicità, beneficiando di prezzi flessibili e opzioni di finanziamento e in un quadro di maggiore sicurezza.

«Una combinazione di competenze, tecnologie e capacità accelererà l’innovazione nei pagamenti del settore dei viaggi e guiderà una crescita inclusiva e sostenibile per il settore – osserva Chris Fendley, executive vice president enterprise partnerships di Mastercard – Le carte virtuali offrono visibilità, aumentano la liquidità e il controllo sui flussi di pagamento B2B, migliorando le strategie di pagamento e consentendo alle organizzazioni lungo la catena del valore di eseguire, crescere e proteggere il proprio business, che non è mai stato così essenziale».

Da parte sua, il presidente di Sabre Kurt Ekert spiega che il settore dei pagamenti è «nel bel mezzo di una rivoluzione, e c’è una crescente necessità per le compagnie di viaggio di gestire meglio l’intera esperienza di pagamento. Le società di gestione dei viaggi, le agenzie di viaggi, gli emittenti e i partner tecnologici hanno bisogno di soluzioni sofisticate. Sabre sta adottando misure strategiche per soddisfare le esigenze del nostro settore, a partire dall’acquisizione di Conferma Pay. La nuova partnership con Mastercard aiuterà Conferma Pay a costruire nuove e migliorate funzionalità digitali nelle carte virtuali per trasformare l’esperienza di pagamento per gli emittenti».