Parigi, il ritorno dei Giochi olimpici cent’anni dopo

A volte ritornano. Col titolo informale di Paris 24 e la fiamma che arriverà da Marsiglia, la capitale francese, cento anni dopo, ospiterà i Giochi della XXXIII Olimpiade dal 26 luglio all’11 agosto 2024.

Allora inaugurò la tradizione, a cerimonia di chiusura, di issare tre bandiere: quella olimpica, quella del paese ospitante e quella della nazione che li avrebbe accolti per l’edizione successiva.

L’innovazione della prossima edizione sarà invece la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici, che non ospiterà le 4-6mila persone attese in uno stadio ma lungo la Senna, ponti inclusi, e a place de la Concorde per i giochi paraolimpici.

Paris 2024 poi, continuerà a battere nel cuore della città, dei suoi monumenti e della sua storia. Agli Champs Elysées, ad esempio, trasformati in una gigantesca pista ciclistica, agli Champs de Mars che diventeranno un campo da beach volley o alla Tour Eiffel, che ospiterà una gara di Triathlon. Mentre la Senna fungerà allo stesso tempo da pista da corsa e piscina olimpica. E alla Reggia di Versailles, qualche chilometro più in là, ci si preparerà per una corsa ippica.

«Un progetto straordinario, con tutte le ambasciate attivate e con lo sport attore strategico nel rinnovare l’immagine della destinazione internazionale, già in recupero di visitatori internazionali, mercato asiatico incluso», annuncia il consulente speciale di Paris 2024 Thierry Rey, già campione olimpico 1980 di judo. A sostenere l’happening una campagna internazionale e la promozione verso il pubblico, con eventi e conferenze rivolti anche al settore trade

Il cammino francese, che quest’anno accoglie la Coppa del mondo di Rugby dall’8 settembre al 28 ottobre, avrà la sua apoteosi nel più grande evento del mondo che, oltre a un villaggio olimpico di circa 150mila mq, conterà 206 delegazioni internazionali, 15.000 atleti, 32 sport olimpici e 22 paraolimpici, 869 eventi per 13.5 milioni di spettatori negli stadi e 3,2 biliardi di telespettatori nel globo.

Sarà anche la prima volta nella storia dei Giochi, oltre che della breakdance inserita fra le discipline olimpiche, anche di un nuovo modello d’ospitalità in città e sui siti di competizione, gestito da un solo operatore e con prezzi equilibrati nei vari paesi.

La piattaforma unica centralizzata https://hospitalitytravelpackages.paris2024.org venderà biglietti d’accesso (solo digitalizzati), soggiorni in hotel 3-4-5 stelle, anche l’offerta culturale della destinazione. Con pacchetti di viaggio studiati con il fornitore ufficiale On location https://olympics.onlocationexp.com/paris2024/, filiale dell’internazionale Endevour e leader mondiale dell’ospitalità esperienziale d’alto livello in eventi live e di viaggio nel campo dello sport, del divertimento e della moda.

Le esperienze d’ospitalità esclusive proposte sono personalizzabili, anche per un’estensione del soggiorno in terra di Francia. Possono includere biglietti garantiti per le gare, accesso prioritario alle competizioni olimpiche, inviti esclusivi alla Clubhouse 24 al Palais de Tokyo, dove si vivrà la festa tra food, performance dal vivo e presenza di atleti. E possono essere combinati con servizi sui siti sportivi o in centro città che riguardino alberghi, trasporti, gastronomia, attività turistiche.

I Discover 2024 package, ad esempio, contemplano 1-3 notti a Parigi e includono biglietti dell’evento, hotel e trasporti. Negli Explore 2024 package le notti si estendono fino a 6 e si aggiungono il giro città su misura, il City pass per le più importanti attrazioni parigine e l’accesso al salone 24 in centro città.

A tutt’oggi, Francia, Uk e Stati Uniti sono i primi tre Paesi per vendite di biglietti a Paris 2024.