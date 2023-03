Parità di genere, Destination Italia promossa con lode

Forte attenzione alla valorizzazione della parità di genere e dell’equità in tutti gli aspetti del lavoro. È la certificazione rilasciata dall’ente Rina Italia a Destination Italia, la grande TravelTech italiana, leader nel turismo incoming, dopo un processo di analisi delle policy, delle pratiche e degli indicatori-chiave numerici.

«Per il Gruppo Destination Italia – sottolinea l’azionista di riferimento Dina Ravera – valorizzare nei fatti il capitale umano è prima di tutto un dovere etico e in secondo luogo una strategia competitiva precisa nell’ambito della più ampia strategia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell’azienda. Siamo una società di servizi, che basa il suo successo economico sulle relazioni day-by-day con i nostri clienti: tour operator e agenzie di viaggio internazionali».

«Per guadagnare e mantenere la loro fiducia – prosegue la Ravera – è necessario avere a disposizione grandi competenze tecniche e spessore umano: intelligenza emotiva, empatia, diversità culturale, gestione della comunicazione e dello stress. Doti umane che vanno coltivate nel tempo, ma che attecchiscono meglio in aziende dove la parità di genere e l’equità sono la base. A maggior ragione, con l’ingresso nel mercato turistico dei Millennials, la sostenibilità è un fattore dirimente nello scegliere dove viaggiare e da chi acquistare i servizi turistici. Infine, come Ambassador di #Inclusionedonna, la più grande rete di associazioni femminili in Italia, sono doppiamente orgogliosa di contribuire al cambio culturale del nostro Paese in merito alle Pari Opportunità».

Federica Conticiani, hr director di Destination Italia nota: «Siamo orgogliosi di avere ottenuto la certificazione con un rating così elevato, 86,75 punti su 100: è la sintesi del lavoro iniziato alcuni anni fa e dell’impegno di tutti i giorni del team hr nell’implementazione delle best practice di parità di genere, equità e diversità. Il settore turistico è caratterizzato da una forte componente femminile nella forza lavoro. Nel nostro caso il management team è connotato da una forte presenza di donne manager e qui i padri e le madri hanno la stessa possibilità di lavorare da remoto dopo il parto».