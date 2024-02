Passaporti, Piantedosi: «Tempi più rapidi per il rilascio alle Poste»

Sullo sfondo la vibrante protesta del turismo organizzato, emergenza passaporti in via di risoluzione (forse) entro la primavera. Grazie al protocollo d’intesa tra governo e Poste Italiane, che sarà firmato venerdì 1° marzo, viene avviata in via sperimentale in due Comuni sotto i 15mila abitanti, la procedura di richiesta e rilascio passaporti, per una successiva estensione a tutti i 7mila uffici postali dei piccoli Comuni italiani. La novità che rientra nel Progetto Polis, già concordato col ministero dell’Interno dovrebbe alleviare i gravi disagi che da tempo affliggono i cittadini-viaggiatori.

Chiamato in causa direttamente dai player del comparto turistico, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato la notizia nel corso di un collegamento avvenuto ieri pomeriggio con le varie associazioni di categoria della filiera del turismo organizzato, che avevano già minacciato di presentare formale richiesta di risarcimento danni al ministero della Giustizia per centinaia di milioni di euro a causa delle mancate partenze dei loro clienti. Ora si tratta di capire le reali tempistiche di questa operazione che dovrebbe snellire le pratiche di rilascio del documento per l’espatrio. Dal ministero hanno già fatto sapere che l’allestimento di sportelli speciali e dedicati per i passaporti dovrebbe richiedere solo poche settimane, sicuramente prima dell’avvio della stagione estiva.

Il Progetto Polis, infatti, prevede l’installazione di sportelli unici nelle sedi tecnologicamente attrezzate dove i cittadini potranno accedere anche ad altri servizi digitali della Pubblica amministrazione, compresa la richiesta della carta d’identità, oltre ai certificati previdenziali.