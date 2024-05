Patto di ferro tra Disneyland Paris e le agenzie del polo Bluvacanze

Al via la partnership esclusiva tra Bluvacanze e Disneyland Paris. Tra le agenzie di viaggi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare e il parco a tema parigino arriva una stretta collaborazione che vedrà snodarsi nel corso del 2024 una serie di attività tra comunicazione, formazione nei propri punti vendita, oltre che attraverso i suoi touchpoint digitali.

Le iniziative si declineranno sia verso il consumatore finale sia verso i consulenti di viaggi. A questi ultimi è rivolta l’Academy per diventare “Agenti Esperti di Disneyland Paris”, che include anche fam trip dedicati alla rete Bluvacanze e Vivere&Viaggiare nonché al polo distributivo Blunet. Per le attività in store si sta stilando l’agenda degli eventi B2C e il planning della tematizzazione del punto vendita.

Inoltre, in qualità di punto vendita Disney Stars Ambassador, MonteRosa 91, il nuovo flagship store del Gruppo Bluvacanze a Milano, si veste dei colori e dei personaggi Disney, Marvel e Star Wars per invitare tutti i target di consumatori ad entrare nel mondo magico di Disneyland Paris.

Spiega Monica Astuti, country head di Disneyland Paris in Italia: «Abbiamo scelto il network di agenzie di viaggi Bluvacanze e Vivere&Viaggiare per una partnership sul territorio italiano per la vocazione all’innovazione che contraddistingue il gruppo, per la capillare presenza sul territorio e per la condivisione degli stessi valori di riferimento. Abbiamo l’obiettivo di lavorare insieme per comunicare al consumatore finale come mai prima d’ora grazie alla versatilità delle agenzie di viaggi del gruppo».

Nel claim della nuova campagna “Entra in un mondo magico” è racchiuso il senso di un cambio di punto di vista e di percezione che si vuole far arrivare ai consumatori: «Nei prossimi anni sono previsti lavori di ristrutturazione ed ampliamenti, per esempio con il parco Walt Disney Studios che diventerà Disney adventures World in concomitanza con il debutto della nuova area ispirata al mondo di Frozen – spiega la manager – Questo per sottolineare anche il cambio di esperienza, che diventa un’immersione nei mondi dei franchising cinematografici e non solo. Disneyland Paris non è più solo un parco divertimenti, è molto di più. Chi arriva diventa protagonista delle proprie storie. Disneyland Paris è diventata una destinazione completa, anche trasversale all’età dato che, pur essendo le famiglie il nostro target principale, negli ultimi anni cresce la presenza di visitatori adulti, dalle coppie ai gruppi di amici».

Target trasversali che, aggiunge Astuti, «stanno mostrando apprezzamento anche per l’esperienza uplevel offerta dalla riapertura dell’hotel 5 stelle alle porte del parco avvenuta a inizio anno».

Cambiano il concept e la percezione; ed ecco dunque che possono entrare in gioco in maniera più incisiva le agenzie di viaggi: «Disneyland Paris è una destinazione a tutti gli effetti, completa anche di un’offerta alberghiera modulata in 7 hotel e un’esperienza che può durare diversi giorni. Una complessità tale che richiede specializzazione e competenza per proporlo, e quindi il ruolo di consulenti e professionisti che sappiano indirizzare le prenotazioni diventa fondamentale – spiega Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze – Lo faremo con tutte le adv del gruppo».

Per gli agenti di viaggi Bluvacanzee Vivere e Viaggiare è previsto dunque un piano di formazione ad hoc in una Disney Academy sul prodotto, oltre a iniziative commerciali e di marketing.

Intanto, tra le novità in arrivo nel parco c’è il nuovo grande spettacolo di punta, “Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland” un’interpretazione moderna e stravagante della storia di Alice nel Paese delle meraviglie, con ballerini, acrobati, artisti e il pubblico che sarà chiamato a partecipare in qualche modo alla performance. Il debutto è atteso il 25 maggio.