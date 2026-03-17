Pellicano Hotels rifà il look ai suoi tre 5 stelle

Il Gruppo Pellicano Hotels è pronto ad affrontare l’apertura della stagione estiva presentando una serie di raffinati interventi di rinnovamento nei suoi tre iconici hotel 5 stelle.

Si parte con La Posta Vecchia Hotel che riaprirà il 1° aprile. L’hotel, a soli 30 minuti da Roma, che si affaccia sul Mar Tirreno, ha completato il suo restyling e presenta cinque suite ricercate dove tessuti preziosi e dettagli su misura valorizzano con eleganza il fascino storico della dimora.

Nel cuore della proprietà, il museo, sede dei resti di una villa romana del II secolo a.C., è stato arricchito da un nuovo sistema di illuminazione, che consente agli ospiti di ammirare appieno i reperti scoperti da Jean Paul Getty, l’uomo più ricco del mondo tra gli anni ’50 e ’70, che acquistò quella che allora era una villa. Il beach club, recentemente ampliato, offre un accesso potenziato alla spiaggia di Marina di San Nicola.

Il 2 aprile aprirà Il Pellicano, l’iconico buen ritiro di Porto Ercole, Orbetello, che prosegue il suo percorso di rinnovamento delle 23 camere e suite, dove il fascino dei mitici anni ’60 si fonde con uno stile contemporaneo.

Le aree della piscina e della spiaggia si sono arricchite di nuovi eleganti ombrelloni e di un ascensore con un nuovo design interno che renderà sempre più facile e armonioso il collegamento della terrazza superiore alla spiaggia privata dell’hotel, vero punto di forza della struttura.

La boutique Issimo propone un nuovo layout espositivo e l’esclusivo Cabinet of Curiosity, uno spazio intimo con pezzi rari e unici selezionati personalmente dalla ceo e direttore creativo di Pellicano Hotels, Marie-Louise Sciò.

L’hotel inaugura anche una struttura a diposizione dello staff, Il Cacciatore. Non solo uno spazio abitativo, ma un luogo dedicato alla condivisione e alla formazione per sviluppare nuovi talenti e lo spirito di squadra.

Sempre il 2 aprile, sull’isola di Ischia, il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa inaugura la stagione con il restyling di 16 camere e suite, inclusa la Grand Suite, introducendo negli interni un’atmosfera rinnovata e più moderna, perfettamente integrata con la bellezza naturale dell’isola.

La stagione estiva dei Pellicano Hotels riunirà nuovamente artigiani, produttori locali e talenti della cucina per un calendario di collaborazioni esclusive: aperitivi incentrati sui sapori del territorio, eventi culinari che vedranno la collaborazione tra chef e trunk show dedicati all’eccellenza artigianale accompagneranno gli ospiti in esperienze immersive all’insegna di gusto, creatività e savoir-faire.

Il benessere rimane un elemento centrale dell’esperienza offerta dai tre hotel, con programmi studiati per arricchire equilibrio, relax e la riconnessione con sé stessi, insieme a una serie di nuove iniziative che caratterizzeranno la stagione 2026.

Infine, spazio alle iniziative in difesa dell’ambiente con il Dolce Far Bene, il programma certificato Green Globe, che promuove la tutela ambientale in accordo con le comunità locali, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Pellicano Hotels