Emirates sceglie Penelope Cruz come brand ambassador

Con il lancio previsto per la metà dell’estate 2023, Emirates ha rivelato che la sua ultima campagna pubblicitaria e collaborazione con il brand avrà come protagonista Penelope Cruz.

I nuovi spot televisivi con l’attrice di fama mondiale andranno in onda a livello globale a partire da giugno, sia in inglese che nella lingua madre di Penelope Cruz, lo spagnolo.

Con un tema che fa riflettere: “Il viaggio non riguarda solo la destinazione finale, ma anche il modo in cui ci si arriva”, i brevi spot mostrano Penelope Cruz che prova tutti i lussi esclusivi che i clienti di First Class e Business Class di Emirates sperimentano nella loro migliore esperienza di volo, da una bevanda artigianale nella lounge di bordo dell’A380 a una doccia sopra le nuvole, dal tifo per la squadra di calcio trasmessa in diretta tv al gustare generose porzioni di caviale di lusso. In altri punti, si gode gli spaziosi sedili della nuova Premium Economy Class della compagnia.

Ciascuno dei nuovi spot televisivi è stato diretto e ideato da Robert Stromberg, regista hollywoodiano due volte vincitore di un Academy Award, con 21 premi vinti e 30 nomination per film, serie tv e spot pubblicitari nel corso della sua illustre carriera.

Richard Billington, senior vice president of brand and advertising di Emirates, ha commentato: «In Emirates ruota tutto intorno a fly better, dove il viaggio verso la destinazione conta quanto il luogo stesso. Curiamo ogni dettaglio dell’esperienza Emirates e volevamo un ambasciatore che riflettesse il marchio della compagnia: doveva essere una persona di classe, elegante e con un fascino globale moderno. Penelope era la scelta perfetta».