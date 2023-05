Perché scegliere Anguilla per la prossima vacanza

Anguilla è la più a nord delle Isole Sopravento settentrionali nelle Piccole Antille nei Caraibi. Cristoforo Colombo la chiamò così per la sua forma stretta e allungata.

Perché sceglierla per la prossima vacanza? Questi sono ottimi motivi:

La natura selvaggia – 33 splendide spiagge incontaminate, tra le più belle del mondo. Oltre dodici chilometri di sabbia bianca e impalpabile di origine corallina, acque tranquille e cristalline con colori che vanno dal turchese al blu cobalto.

Il clima – La temperatura piacevole tutto l’anno ne fa una destinazione ideale per tutte le stagioni. Non esiste una stagione delle piogge. È ovvio che andare in vacanza al sole di Anguilla quando da noi fa freddo è uno stimolo irresistibile, ma è anche vero che da aprile a metà dicembre i prezzi sono più abbordabili grazie alla maggiore disponibilità dei resort che hanno pochi turisti americani.

I resort – Strutture piccole e lussuose con servizi speciali, predilette dai Vip, come l’Aurora Anguilla Resort & Golf Club, il Belmond Cap Juluca, lo Zemi Beach House o strutture di medio livello come il Carimar Beach Club e lo Shoal Bay Villas, adatti per coppie e famiglie con un budget più modesto. La coincidenza di prezzi più bassi con la nostra abitudine di andare in vacanza nel periodo estivo, rende Anguilla una destinazione veramente interessante per il turismo italiano. Nella prima settimana di agosto, inoltre, si svolge, il Carnevale, festeggiamenti ovunque, regate veliche, festival reggae e calipso, elezione della miss, spettacoli folcloristici, barbecue, musica e danze.

La cucina – Andar per ristoranti ad Anguilla è una delle sorprese piacevoli, oltre che un’attività divertente. Occorre sapere che ci sono due categorie di ristoranti: quelli di gamma alta che meritano sicuramente una menzione per la cura dei particolari, del menu, la lista dei vini e il servizio: il 20 Knots allo Zemi, il D’. Richard’s all’Aurora, Il Pimms al Belmond; e i ristoranti più modesti gestiti dai locali, dove si gustano i cibi più comuni dell’isola, come le puntine di maiale, il pollo al barbecue, una gustosa insalata di cavoli chiamata “cole slaw”, ottimo pesce ai ferri, solitamente “red snapper” e “mai mai” o aragosta e cray fish.

Lune di miele – Destinazione ideale per trascorrere giorni indimenticabili in viaggio di nozze o dove coronare il proprio sogno organizzandovi il proprio matrimonio.

