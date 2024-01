Petroniana Viaggi festeggia a Bologna i suoi primi 40 anni

Festa grande a Bologna per i 40 anni della storica agenzia Petroniana Viaggi con due serate esclusive organizzate anche per presentare i suoi nuovi programmi e offrire ai suoi clienti momenti di arte e cultura. Un successo di pubblico oltre le aspettative: una prima serata al Museo Lercaro con oltre 250 invitati e poi lo spettacolo “Fra’ – La superstar del Medioevo” con Giovanni Scifoni, sul Santo di Assisi. In platea, erano presenti il cardinale don Matteo Zuppi (in foto) e don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio Sport, Turismo e Tempo Libero della Diocesi di Bologna.

Da 40 anni Petroniana Viaggi è l’agenzia voluta dalla diocesi bolognese per essere riferimento di ogni tipo di viaggio culturale, religioso, per singoli gruppi famiglie e comunità, biglietteria missionaria e non solo, per chiunque voglia viaggi di alta qualità e serietà.

Al brindisi di Natale, un altro grande momento culturale con la visita esclusiva al Museo Raccolta Lercaro, dove poi Petroniana Viaggi ha presentando gli oltre 60 viaggi programmati per la stagione 2024 e i 18 pellegrinaggi ad anticipazione del Giubileo 2024/2025. Al fianco di Petroniana Viaggi, a festeggiare l’importante compleanno, c’erano alcuni partner di spicco come Banca Fideuram, Turkish Airlines, Ferrovie dello Stato, Msc, Italo, I Grandi Viaggi, Naar e tanti altri.

«Un 2024 che affronteremo con coraggio e determinazione – ha poi sottolineato Andrea Babbi, presidente di Petroniana Viaggi e vicepresidente Fiavet – superando Covid e guerre con speranza e gioia, proponendo una programmazione intensa di grandi viaggi intercontinentali, europei e nazionali. Senza dimenticare la scoperta di Bologna e dell’Emilia Romagna».