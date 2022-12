Ponti e feste 2023: il calendario delle vacanze

In tutto 36 giorni di vacanza con appena 6 di ferie. Ponti e festività del 2023 regalano ghiotte occasioni ai viaggiatori, ma soprattutto ai professionisti del comparto turistico, che hanno già studiato pacchetti di viaggio e offerte per sfruttare le lunghe soste proposte dal calendario nel nuovo anno, che prevede 10 giorni festivi infrasettimanali, a fronte di 250 lavorativi.

La prima opportunità è il ponte dell’Epifania: tre giorni di vacanza a partire da venerdì 6 gennaio. Anche il Carnevale ormai rientra a pieno titolo fra le festività da sfruttare, considerando che nei giorni più frizzanti le scuole sono chiuse. Circoletto rosso intorno al 21 febbraio, martedì grasso, ma aggiungendo anche lunedì 20 e il weekend precedente spunta un trenino di 4 giorni. A Milano si segue il rito ambrosiano, quindi aule deserte giovedì 23 e venerdì 24 ed è possibile attaccare un altro fine settimana ai due giorni di festa.

Pasqua, 9 aprile, quindi piena primavera e possibilità di trascorrere una vacanza in giro per l’Italia o in qualche capitale europea, sfruttando almeno il Sabato Santo e Pasquetta. Tappa successiva il 25 aprile, martedì, con la possibilità di organizzare un weekend lungo, sfruttando lunedì 24. È lunedì anche il Primo Maggio, che prolunga il fine settimana, ottima opportunità per confezionare una nuova minivacanza di tre giorni. Identico discorso per inizio giugno: il 2, Festa della Repubblica, è un venerdì, da unire a sabato e domenica.

In questo viaggio fra ponti e festività saltiamo da giugno a Ferragosto, martedì: quindi, partendo da sabato 12, sono quattro i giorni di fila per organizzare una vacanza. Nella coda del 2023 Halloween resta un passaggio obbligato: il primo novembre cade di mercoledì e attaccando il weekend precedente oppure sfruttando quello seguente sono 5 i giorni di fila per poter viaggiare. Altro Ponte con l’Immacolata: l’8 dicembre è un venerdì e vale un weekend lungo di tre giorni, magari per una visita ai mercatini di Natale. Gran finale con Natale e Santo Stefano, lunedì 25 e martedì 26, che uniti al fine settimana precedente regalano 4 giorni di vacanza.

Da ricordare che la festa di San Pietro e Paolo, giovedì 29 giugno, permette ai romani di organizzare una vacanza di inizio estate. Milano, come da tradizione, risponde con la festa del suo patrono, Sant’Ambrogio, giovedì 7 dicembre, che allunga di un giorno il ponte dell’Immacolata.