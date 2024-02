Portogallo, il turismo italiano conquista il primo posto

Italia sul gradino più alto del podio nell’incoming portoghese. Il nostro Paese, infatti, è il mercato europeo che nel 2023 ha registrato il più alto tasso di sviluppo di turisti verso il Portogallo. I numeri sono ancora provvisori ma secondo l’Ine – Istituto Nazionale di Statistica – e la Banca del Portogallo, l’Italia ha avuto la più alta crescita percentuale su base annua dei mercati turistici europei, in numero di ospiti, pernottamenti e entrate.

Il settore ricettivo portoghese, infatti, ha registrato dal mercato italiano quasi 824mila arrivi di ospiti e 1,9 milioni di pernottamenti, che corrispondono a variazioni, rispettivamente, del +22,5% e del +20,8% rispetto al 2022. Così come i ricavi turistici si attestano nell’ordine di 668,8 milioni di euro, anche questi con una variazione di crescita del + 26,5 % rispetto all’anno precedente.

Il dato più confortante riguarda il sorpasso rispetto al 2019 in tutte e tre le voci, con il mercato italiano che cresce del +14,1% negli ospiti, del e del + 41,3 % nei ricavi, proiettando così il 2023 come il migliore di sempre per quanto riguarda i turisti italiani in Portogallo. In termini globali, nel 2023 i pernottamenti in Portogallo sono stati 77,1 milioni e sono aumentati del 10,7% (+2,1% per i residenti e +14,9% per i non residenti), con il Regno Unito che è il principale mercato in questo segmento per il Paese lusitano, con un quota del 18%, seguito dalla Germania, con l’11,3%, e dalla Spagna, con il 10,1%, mentre l’Italia ha una quota di mercato del 3,6%.