#PortugalisArt, campagna promozionale al via in nove Paesi

La nuova campagna internazionale del Portogallo per promuovere la destinazione turistica nei nove principali mercati internazionali si chiama “Portugal is Art”, un invito a scoprire un territorio dove la vita quotidiana è intrisa di arte e cultura.

E allora, per esempio, chi viaggia per enoturismo e sceglie il Portogallo troverà tecniche artigianali, tramandate di generazione in generazione che continuano a dare vita a vini unici che raccontano e perpetuano storie con i loro sapori e profumi. Nelle vigne tradizione e innovazione convivono in armonia, permettendo al passato di ispirare il presente.

Nel Paese ogni città può essere un palcoscenico in cui gli artisti reinterpretano gli spazi pubblici attraverso installazioni artistiche e performance di strada che animano la vita urbana. Non solo i pittori e scultori, ma anche i surfisti, con le loro abilità sul mare, incarnano questo spirito libero in una continua reinvenzione del rapporto fra persone e ambiente che crea una proposta turistica viva, in cui l’arte si esprime nelle più diverse forme.

Anche l’architettura di questo Paese è un perfetto esempio di come le epoche diverse convivono in armonia. Edifici storici si alternano a strutture contemporanee, creando un paesaggio urbano che riflette la ricca storia del Portogallo.

Tutto l’anno poi, sono previsti momenti culturali che offrono ai visitatori l’opportunità di partecipare a festival, concerti e mostre d’arte. Ma il Portogallo è anche boschi a spiagge tranquille, rifugi di pace interiore. Qui c’è il famoso Cammino di Santiago, che attraversa il Paese, permettono di riscoprire una connessione profonda con se stessi, favorendo un benessere spirituale e fisico.

Il Portogallo offre anche arte culinaria. Gli chef prendendo spunto dalle tradizioni locali e creano piatti sorprendenti, ricchi di sapore e storia.

La campagna “Portugal is Art” rappresenta un invito a un viaggio che coinvolge tutti i sensi, un’opportunità per esplorare come cultura, tradizione e modernità si intrecciano per creare un paesaggio artistico unico.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di VisitPortugal