Prenotare una crociera: telefono o piattaforma online?

La tecnologia avvicina o allontana le persone? Il dibattito sull’uso e l’abuso degli strumenti di comunicazione a distanza è sempre di attualità e non è possibile arrivare a una soluzione univoca che metta d’accordo tutti.

Personalmente, se da un lato ritengo che il contatto umano – quello reale, dal vivo – sia insostituibile e irrinunciabile, dall’altro sono convinto che la tecnologia aiuti ad avvicinare persone fisicamente distanti. È innegabile, infatti, che l’innovazione e la digitalizzazione razionalizzino i tempi, velocizzando lo scambio di informazioni. Con questo spirito Msc Crociere vuole avvicinarsi agli agenti di viaggi attraverso lo sviluppo di tecnologie, che mai come oggi possono essere in grado di supportare in tempo reale le loro richieste e quelle dei loro clienti.

Msc Book, la piattaforma di prenotazione online di Msc Crociere dedicata agli agenti di viaggi, velocizza i processi e riduce i tempi di attesa che spesso si vengono inevitabilmente a creare con il buon vecchio telefono.

L’obiettivo di questa piattaforma, allora, è quello di incentivare gli agenti di viaggi a uscire dalla “schiavitù” del telefono, che costringe a tempi di risposta più lunghi soltanto per il bisogno di sentire una voce, una sorta di contatto umano dall’altra parte del cavo. D’altronde la tendenza generale verso l’abbandono del telefono tradizionale sembra consolidata anche nella vita quotidiana: moltissime persone ormai rinunciano persino ad avere la linea fissa del telefono di casa e anche sulle scrivanie degli uffici l’apparecchio telefonico tradizionale sta scomparendo, soppiantato dai nuovi sistemi di videochiamata o da chat che ormai utilizziamo quotidianamente.

Con i nuovi sistemi i tempi di risposta alle domande degli agenti di viaggi vengono sensibilmente ridotti e le agenzie che li utilizzano hanno abbandonato per sempre l’uso del telefono perché ormai offrono ai propri clienti un’immagine di professionalità e tempestività nelle risposte, con una soddisfazione maggiore da parte di tutte le parti in gioco e un tasso di finalizzazione delle prenotazioni più elevato.

Sono da sempre convinto che i cambiamenti vadano cavalcati e non ostacolati, e che dietro a ogni problema si nasconda un’opportunità. Il mio invito è di guardare l’opportunità che si trova dietro a questo cambiamento e di provare, anche per una volta soltanto, a non comporre il numero sulla tastiera del telefono, ma accedere all’Msc Book per trovare informazioni e gestire pratiche in tempo reale.

Per il contatto umano ci sono le fiere di settore, le visite delle navi, i fam trip a bordo, i roadshow e numerose altre occasioni che la nostra ineguagliabile rete di vendita composta da 50 persone su tutto il territorio nazionale organizza senza soluzione di continuità.

Per tutte le richieste relative a prenotazioni, pacchetti, pagamenti e qualsiasi altro servizio pre e post vendita, lo strumento più efficace è Msc Book, e tante altre funzioni che forniscono risposte in tempo reale. Oggi su questa piattaforma abbiamo una nuova sezione dedicata ai gruppi per quotazioni e gestioni più autonome, una sezione contabilità che permette pagamenti e riepiloghi contabili in tempo reale e una sezione marketing che viene arricchita sempre con nuovi video, locandine e cataloghi.

Il telefono esiste e resiste ancora, ma è in corso il sorpasso da parte delle nuove piattaforme tecnologiche.