Programmi fedeltà, ora Expedia vara OneKeyCash

Si chiama OneKeyCash la nuova del Gruppo Expedia per i viaggiatori. OneKeyCash rientra nel progetto One Key, programma di fedeltà unificato per i brand Expedia, Hotels.com e Vrbo che verrà lanciato il 6 luglio negli Stati Uniti e l’anno prossimo in altri mercati.

«L’obiettivo è raggiungere l’83% dei viaggiatori che non guadagnano mai premi significativi perché effettuano solo pochi viaggi ogni anno – spiega Jon Gieselman, president of Expedia Brands – Il nuovo progetto di loyalty aiuta anche a evidenziare quella che è la relazione tra i nostri marchi. Ci sono diversi status disponibili: blu, argento, oro e platino».

Precedentemente disponibili solo per hotel, crociere e attività, Expedia Group sta inoltre aprendo le offerte One Key Member Only alle compagnie aeree partner per aiutarle ad aumentare la loro visibilità tra i membri del programma fedeltà.