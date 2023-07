Puglia, LarioHotels aprirà nel 2025 il boutique hotel Vista Ostuni

Il brand Vista annuncia l’apertura di Vista Ostuni prevista per il 2025. Parte di LarioHotels, Gruppo di proprietà della famiglia Passera, che opera nel settore dell’ospitalità da oltre 100 anni e dal 2021 è società benefit, Vista Ostuni rappresenta la terza proprietà 5 stelle lusso firmata Vista in Italia, dopo la recente apertura di Vista Verona a maggio 2022 e quella di Vista Lago di Como a giugno 2018.

I Vista sono boutique hotel situati in luoghi ricchi di storia e fascino artistico, dove l’ospitalità di lusso non è ancora pienamente sviluppata e dove la crescita del turismo prevista nei prossimi anni richiederà strutture di qualità sempre migliori.

Vista Ostuni ospiterà circa 30 camere, tutte di ampia metratura (la superficie media sarà superiore ai 50 mq), e un’ampia offerta Food & Beverage, ancora allo studio di definizione. Lo spazio esterno con oltre 16.000 mq di giardino, già in parte disegnato da un’ampio uliveto, sarà riqualificato con piante autoctone, macchia mediterranea e una esclusiva zona dedicata alla tradizione degli orti mediterranei. Completerà l’offerta una grande piscina di oltre 100 mq con vista sulla città e sul mare, un’ampia Spa interna, che comprenderà zona umida, cabine massaggio e una private spa a uso esclusivo di oltre 40mq, un beauty center e un centro fitness con attrezzature all’avanguardia

«Con il brand Vista – sottolinea Bianca Passera, presidente di LarioHotels – guardiamo a destinazioni italiane, città d’arte e borghi storici senza ancora un’accoglienza alla loro altezza, nei crocevia di nuovi punti cardinali e di business tourism in espansione, luoghi con appeal e raffinatezza proprio come Como, Verona e Ostuni. Proponiamo strutture di ospitalità di grande fascino, palazzi storici, che ristrutturati sono capaci di restituire valore e bellezza al territorio offrendo al tempo stesso ai clienti».

Vista Ostuni avrà una location di eccezione, a due passi dalla Città Bianca più famosa d’Italia, immerso nella “Piana degli Ulivi Monumentali”, parte del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, alle pendici dell’Altopiano delle Murge con diverse centinaia di migliaia di ulivi secolari e a pochi chilometri dalle più belle spiagge della Valle d’Itria. Con una superficie di oltre 6.000 mq e 1.700 mq di terrazzi, la struttura sorgerà nella ex Manifattura Tabacchi di Ostuni, un edificio affascinante che, pur nel suo stile essenziale tipico della tradizione pugliese, conserva una lunga storia identitaria della comunità. Anticamente, dal 1300 c.a. al 1595, fu la sede del convento dei Frati Domenicani, impreziosito dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena, di cui ancora oggi si trovano porzioni di mura medioevali alle spalle della chiesa attuale.

Tra il 1916 al 1918 l’immobile fu utilizzato come prigione fino a quando, agli inizi degli anni ’20, l’imprenditore Giuseppe Cortese lo acquistò per incrementare la sua attività di manifattura tabacchi, che chiuse definitivamente nel 1968. Da allora è sempre rimasto chiuso in attesa di poter rivivere con una nuova veste. Oggi, l’edificio dall’architettura così particolare, caratterizzato da un maestoso chiostro ad arcate e alti soffitti interni, si aggiunge al portafoglio di proprietà rivalorizzate da LarioHotels, a riprova del forte impegno del Gruppo a salvaguardare e riqualificare immobili storici.

«Per noi – osserva Luigi Passera ceo di LarioHotels – si tratta di un ulteriore passo in avanti: Vista diventa a tutti gli effetti un player nazionale nell’ospitalità di lusso. La Puglia è un mercato molto interessante e in grande fermento, ne è riprova il numero e soprattutto la qualità delle nuove aperture in questi anni, nazionali e internazionali. Con l’apertura di Vista Ostuni la nostra azienda supererà i 30 milioni di fatturato e i 200 dipendenti. Come stiamo vedendo a Como e Verona, il modello Vista funziona e cresce: portare il lusso dove ancora non c’è, con alberghi che superano il carattere stagionale».

Per il Gruppo c’è poi l’impegno nella sostenibilità, filo conduttore che accomuna la catena di boutique hotel 5 stelle lusso e tutte le altre strutture del Gruppo LarioHotels, che dal 2021 è diventato ufficialmente Società Benefit, assumendo una forma giuridica virtuosa, che integra nel proprio oggetto sociale oltre agli obiettivi di profitto, un impatto positivo sulla società, sulle persone e sull’ambiente. Quest’anno, il Gruppo ha presentato la prima Relazione di Impatto e Sostenibilità, che ne rendiconta gli obiettivi, le azioni intraprese e i risultati raggiunti. Rispetto per le persone, impegno per la comunità, cura per le risorse naturali e per il territorio, sono i valori del brand Vista che saranno trasmessi anche a Vista Ostuni, a partire dalla strategia di riqualificazione per la conversione dell’ex Manifattura Tabacchi nel nuovo hotel.

Il progetto si sposa in primis con la sostenibilità ambientale: Vista Ostuni punta al sigillo Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), protocollo internazionale, sviluppato da U.S. Green Business Council (Usgbc), che guida sia il processo di progettazione che di costruzione e gestione per lo sviluppo di un albergo sostenibile. Il raggiungimento della Leed comporterà molte azioni orientate a un migliore utilizzo delle risorse e rispetto per l’ambiente, tra cui la progettazione di aree verdi e la (ri)creazione degli habitat naturali per favorire la biodiversità, interventi di efficientamento energetico e contenimento delle emissioni, l’implementazione di sistemi per ridurre il consumo idrico e l’acquisto di energia verde.