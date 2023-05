Qantas, il ceo Alan Joyce passa il timone a Vanessa Hudson

Dopo 15 anni alla guida della compagnia aerea austrialiana Qantas, ora il ceo Alan Joyce lascia per andare in pensione. I vertici del vettore hanno scelto Vanessa Hudson come nuovo amministratore delegato, che attualmente ricopre il ruolo di Chef financial officer. Hudson sarà la prima donna a guidare l’azienda nei suoi 103 anni di storia ed entrerà in carica a novembre 2023, dopo l’ufficializzazione che avverrà durante l’assemblea annuale degli azionisti del Gruppo.

Secondo il presidente di Qantas, Richard Goyder, «Vanessa ha una profonda conoscenza di questo settore dopo aver ricoperto per quasi trent’anni una serie di ruoli di primo piano in Qantas. Ha un’enorme esperienza nel settore aereo ed è una leader eccezionale. Negli ultimi cinque anni Vanessa ha contribuito direttamente alla definizione della nostra strategia e la sua gestione del portafoglio finanziario durante la pandemia è stata eccezionale. Ha inoltre guidato il processo di selezione della flotta nel 2022 per il rinnovo dei nostri aerei nazionali nel prossimo decennio».

«Qantas è un’azienda eccezionale, piena di persone di grande talento e ben posizionata per il futuro – ha affermato la nuova ceo – La mia attenzione sarà rivolta a tutti coloro su cui facciamo affidamento e che contano su di noi: i passeggeri, i dipendenti, gli azionisti e le comunità che serviamo. Abbiamo una strategia chiara, un bilancio solido e una redditività record che sostiene».