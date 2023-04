Qatar Airways inaugura la lounge “The Garden” all’aeroporto di Doha

Qatar Airways ha inaugurato “The Garden”, la nuova Al Mourjan Business Lounge all’Hamad International Airport di Doha. Situata nella parte nord dello scalo e riservata ai passeggeri Premium di Qatar Airways, si estende su una superficie di 7.390 metri quadrati e può ospitare fino a 707 persone. Dispone di 24 aree, ciascuna progettata per offrire relax ai visitatori e di sette sale per trattamenti termali. La lounge è circondata da negozi di brand rinomati e ristoranti e offre spazi per il relax e zone per socializzare ammirando il paesaggio circostante.

L’Al Mourjan Business Lounge – The Garden è un’estensione dell’Al Mourjan Business Lounge – South, premiata come World’s Best Business Class Lounge Dining da Skytrax Airline Ratings Awards e disponibile esclusivamente per i passeggeri di First e Business Class di Qatar Airways. Le due lounge possono ospitare insieme fino a 1.600 passeggeri contemporaneamente.

«I nostri clienti possono ora aggiungere al loro viaggio una nuova ed esclusiva esperienza presso l’Al Mourjan Business Lounge – The Garden, all’Aeroporto Internazionale di Hamad – spiega l’ad del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker – Questa lounge di alto livello offre un modo sofisticato di viaggiare, incentrato sul comfort, sul benessere e sulla natura».