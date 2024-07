Qatar Airways rafforza la partnership con l’Inter

Qatar Airways rafforza il suo sodalizio con l’Inter in vista della prossima stagione. La compagnia aerea è ora official main training kit partner dei campioni d’Italia, oltre a rimanere official airline partner fino al 2026. I tifosi nerazzurri, inoltre, continueranno a beneficiare di sconti speciali sulle tariffe dei voli e di offerte esclusive attraverso la Qatar Airways Privilege Club Collection.

Il logo Qatar Airways sarà visibile su tutto il materiale da allenamento e sulle maglie da riscaldamento dell’Inter in tutte le competizioni, tra cui Serie A, Coppa Italia, Fifa Club World Cup 2025 e Uefa Champions League. L’ampliamento della partnership riguarda non solo la prima squadra, ma anche Inter Women e il settore giovanile e comprende tutte le business unit dell’accordo già in essere, tra cui:

– l’Hamad International Airport, recentemente nominato da Skytrax miglior aeroporto del mondo;

– Il Qatar duty free, insignito da Skytrax come migliore del Mondo;

– shopping, Qatar Airways Privilege Club, il programma Frequent Flyer;

– Qatar Airways Holidays.

«Il consolidamento della nostra alleanza con l’Inter come official main training kit partner, riflette i successi condivisi durante la nostra prima stagione insieme – sottolinea l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer – Abbiamo visto la squadra diventare campione d’Italia, mentre noi quest’anno ci siamo conquistati il titolo di miglior compagnia aerea del mondo. Speriamo di continuare a costruire insieme questo successo sul campo e nei cieli, rimanendo impegnati a unire i tifosi dell’Inter».

Da parte sua l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, ha commentato: «Siamo entusiasti di annunciare il potenziamento della partnership con Qatar Airways, che riflette il successo del nostro rapporto nella scorsa stagione. Durante il nostro primo anno insieme Qatar si è integrata completamente nella famiglia Inter, condividendo la gioia per il trionfo dello scudetto e organizzando una serie di iniziative uniche per i nostri tifosi. In qualità di Official main training kit partner, Qatar Airways diventerà ora parte ancora di più integrante del club, accompagnando i nostri giocatori in ogni sessione di allenamento e godendo di una visibilità globale durante il riscaldamento pre-partita della squadra».

Sulla scia del successo della squadra a Riyadh per la Supercoppa Italiana nel gennaio 2024, Qatar Airways proseguirà il suo viaggio con l’Inter nella prossima stagione calcistica e sul palcoscenico mondiale per la nuova competizione per club più importante della Fifa che si svolgerà negli Stati Uniti: la Fifa Club World Cup 2025.

In qualità di vincitrice del titolo di Skytrax World’s Best Airline per l’ottava volta, Qatar supporterà come sempre i viaggi internazionali dei tifosi dell’Inter e per assistere alle gare della squadra a San Siro, dove la compagnia continuerà a mostrare la propria visibilità.

E mentre il carico di passeggeri è salito a oltre 40 milioni, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente, la compagnia continua a operare da tre aeroporti in Italia: 21 voli giornalieri da Milano Malpensa, 21 settimanali da Roma Fiumicino e 7 da Venezia Marco Polo.