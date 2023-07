Qatar Airways, ricavi da record nell’anno della Fifa World Cup

Qatar Airways Group ha pubblicato il suo rapporto annuale per il 2022/23 e ha registrato una solida performance finanziaria, trainata dalla Fifa World Cup 2022 svoltasi in Qatar e dal focus sul prodotto premium della sua offerta.

Il Gruppo ha registrato un utile netto di 4,4 miliardi di Qar (1,21 miliardi di dollari) durante l’anno fiscale 2022/23. Le entrate complessive sono aumentate a 76,3 miliardi di Qar (21 miliardi di dollari), con un incremento del 45% rispetto all’anno precedente.

I ricavi dei passeggeri sono aumentati del 100% rispetto all’anno precedente, grazie a un aumento della capacità del 31% guidato da rendimenti più elevati del 9% e da un fattore di carico dell’80% – entrambi i valori più alti nella storia della compagnia aerea, che hanno portato a un aumento sostenibile della quota di mercato.

Qatar Airways ha trasportato circa 31,7 milioni di passeggeri, con un aumento del 71% rispetto allo scorso anno.

Anche Privilege Club, il programma di fidelizzazione di Qatar Airways, ha registrato una crescita significativa grazie a numerose nuove partnership globali e locali e a un miglioramento della proposta e dei ricavi grazie all’adozione di Avios come valuta. I soci del Privilege Club hanno ora la possibilità di accedere al Qatar Airways Group utilizzando la valuta Avios per i pagamenti nei negozi Qatar Duty Free, Discover Qatar e Qatar Holidays, oltre all’elenco già esistente dei principali marchi globali.

Proprio in occasione della Fifa World Cup 2022, la compagnia di bandiera dello stato del Qatar ha trasportato 1,4 milioni di passeggeri.

Il network di Qatar Airways è cresciuta fino a oltre 160 destinazioni nel 2022/23, la compagnia ha infatti ripreso a operare verso tredici destinazioni: Amritsar, India; Pechino, Cina; Denpasar, Indonesia; Ginevra, Svizzera; Londra Gatwick, Regno Unito; Luxor, Egitto; Nagpur, India; Perth, Australia; Qassim, Arabia Saudita; Sarajevo, Bosnia- Erzegovina; Shanghai, Cina; Taif, Arabia Saudita e Windhoek, Namibia.

Inoltre, nel 2022/23, Qatar Airways ha lanciato due nuove rotte per Dusseldorf, in Germania e Santorini, in Grecia, offrendo più scelte di viaggio e maggiore connettività ai suoi passeggeri.