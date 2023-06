Qatar Airways riprende i voli nostop da Tokyo a Doha

Ripresi dal primo giugno i voli giornalieri nostop di Qatar Airways da Tokyo Haneda a Doha. Il volo verso Tokyo Haneda è disponibile, grazie a comode connessioni, anche per i passeggeri in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino attraverso l’Hamad International Airport di Doha.

Con la ripresa della rotta da Haneda, le frequenze nell’area di Tokyo aumenteranno da sette a 14 voli settimanali. I viaggiatori da e per Tokyo possono usufruire di numerosi collegamenti grazie all’ampio network di Qatar Airways, che include le destinazioni più richieste in Africa, Europa e Medio Oriente, sempre attraverso il suo hub di Doha.

La compagnia utilizza il suo aereo all’avanguardia Airbus A350-900, dotato di 36 poltrone in Business Class Qsuite e 247 poltrone in Economy Class. La Qsuite è dotata del primo letto matrimoniale del settore, consentendo ai passeggeri di creare la propria stanza privata. I quattro posti centrali sono dotati di pannelli regolabili e monitor TV che trasformano lo spazio in una suite privata quando si viaggia con colleghi, amici o familiari, consentendo ai passeggeri di lavorare, cenare e socializzare insieme.

«La ripresa della rotta Tokyo Haneda–Doha – sottolinea l’ad del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker – è parte del nostro importante obiettivo di espansione del network, che vedrà 655 voli settimanali in più nel 2023 rispetto allo scorso anno. Il Giappone rimane un mercato importante per Qatar Airways e i suoi passeggeri, e oltre ad Haneda, la compagnia aerea riprenderà presto anche i voli per Osaka».