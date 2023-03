Quante stelle merita l’hotel? Anche in Italia arriva il tool Ue

Prosegue il lavoro per armonizzare le classificazioni alberghiere in Europa. Da Hotelstars Union (Hsu), l’associazione europea per la classificazione alberghiera armonizzata – di cui Federalberghi è membro osservatore dal 2012 – arriva il test di classificazione anche in lingua italiana, oltre a inglese, tedesco, polacco e ucraino.

Ciò significa che anche gli albergatori di lingua italiana possono ora orientarsi agli standard di classificazione europei dell’Hotelstars Union e provare quante stelle otterrebbe il loro albergo secondo il sistema Hsu. La classificazione del test online, gratuita e non vincolante, è disponibile sul sito web hotelstars.eu/service/testclassification/.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, evidenzia l’importanza dello strumento: «I cittadini dell’Europa del Nord, che sono tra i più affezionati clienti degli hotel italiani, sono sempre più spesso abituati a scegliere l’albergo utilizzando i criteri Hsu».

Markus Luthe, presidente dell’Hotelstars Union, rivolge agli hotel italiani l’invito a «effettuare una classificazione di prova secondo il catalogo dei criteri Hsu. Il risultato mostrerà la posizione degli hotel classificati in Italia secondo il rispettivo sistema regionale rispetto al sistema Hsu. Ciò è particolarmente interessante per gli hotel con ospiti internazionali, in quanto la comparabilità transfrontaliera delle stelle offre un valido aiuto per orientarsi nella scelta dell’hotel».

I membri delle associazioni ribadiscono, soprattutto alla luce delle attuali sfide per il turismo in Europa, quanto sia importante unire le forze, sfruttare le sinergie e creare prospettive anche per quanto riguarda la competitività delle imprese alberghiere.