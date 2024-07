Quito punta a diventare destinazione turistica smart

Quito, capitale dell’Ecuador, vuole diventare una destinazione turistica intelligente. Con l’obiettivo di migliorare la competitività, Quito Turismo applicherà una serie di benefici come il miglioramento dell’esperienza turistica, maggiore interazione tra turisti e residenti, l’uso della tecnologia in modo trasversale e il miglioramento della gestione della sostenibilità, per diventare una destinazione turistica intelligente (Dti).

Questa iniziativa decisa dalla capitale ecuadoriana segue il modello condotto dal Ministero dell’Industria e del Turismo spagnolo, attraverso la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur).

Enrique Martínez, presidente di Segittur, ha sottolineato che «è una grande soddisfazione poter lavorare con la prima destinazione ecuadoriana per la sua conversione in destinazione turistica intelligente, in quanto dimostra il suo impegno per un modello di sviluppo turistico innovativo, con cui già operano diverse destinazioni in America Latina e che contribuisce a migliorare la gestione e la competitività della destinazione».

Il lavoro comprenderà l’analisi di tutte le informazioni del Comune di Quito, sulla base della metodologia Segittur, che valuta 97 requisiti e 261 indicatori legati ai cinque assi che compongono una destinazione smart: governance, innovazione, tecnologia, accessibilità e sostenibilità, specifica il Ministero dell’Industria e del Turismo spagnolo, sul suo sito web.

Organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale del Turismo (Omt), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), la Commissione Europea e la Banca Interamericana di Sviluppo hanno riconosciuto la metodologia Dti.

Sulla stessa linea, quest’anno Quito Turismo ha presentato il Sistema di informazione turistica urbano-rurale del Distretto metropolitano di Quito (Situr), uno strumento completo sulle dinamiche socio-economiche, la mobilità e le infrastrutture dell’industria turistica della capitale, con l’obiettivo di promuovere, attraverso informazioni statistiche rilevanti, un’amministrazione efficiente dell’industria del settore e garantire la trasformazione in una destinazione turistica intelligente.

