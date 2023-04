Radisson Collection apre a Milano il luxury hotel Santa Sofia

Quinto luxury hotel in Italia per il Gruppo Radisson, che apre il Santa Sofia Milan nel pieno centro del capoluogo meneghino: la struttura si posiziona all’incrocio tra Via Santa Sofia e Corso Italia, a metà strada tra Piazza del Duomo e il quartiere dei Navigli.

Nell’arco di quattro anni, lo Studio Marco Piva ha trasformato la sede originaria di Allianz Italia, risalente agli anni ’60, in un hotel di lusso a cinque stelle, adattato alle esigenze del business e dell’ospitalità in generale. Le 159 camere e suite sono state progettate come piccoli loft urbani con grandi finestre e pareti interne in vetro per un’abbondante luce naturale.

Gli spazi pubblici interni creati dall’interior decorator milanese Alessandro Mario Cesario in collaborazione con Studio AtelierP contemplano anche aree di coworking e un ristorante aperto tutto il giorno, il Sofia Kitchen & Bar, con una selezione di piatti mediterranei, oltre ai preferiti internazionali ed europei.

Sulla terrazza al settimo piano dell’hotel c’è l’Issei Rooftop, specializzato in cucina Nikkei, una fusione di cucina giapponese e peruviana. Al quarto piano è stata creata invece una nuova terrazza con una piscina all’aperto e un’area lounge bar che sarà aperta durante i mesi più caldi.

Chema Basterrechea, global president e chief operating officer di Radisson Hotel Group, commenta: «Il Santa Sofia Milan è il quinto progetto del nostro marchio Radisson Collection, e il secondo a Milano, mentre continuiamo a espandere il nostro portafoglio di hotel di lusso. Come Gruppo stiamo cercando di offrire agli ospiti più opzioni in Italia attraverso diversi marchi alberghieri, con 30 hotel entro il 2027 come obiettivo ambizioso, ma decisamente raggiungibile».

Gli altri hotel Radisson Collection in Italia sono Palazzo Nani Venezia; Palazzo Touring Club Milano; Grand Hotel Savoia Cortina d’Ampezzo; Palazzo Montemartini Roma.