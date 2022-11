Raffica di premi per le strutture Forte Village Group

È Il Forte Village in Sardegna il vincitore del prestigioso riconoscimento World’s Leading Resort ricevuto in occasione della cerimonia di gala dei World Travel Awards 2022. Il premio è stato riconfermato per ben 24 anni consecutivi.

Il Forte Village, diretto e amministrato da Lorenzo Giannuzzi da oltre 27 anni, è una destinazione unica a livello internazionale non solo per il contesto naturale mozzafiato in cui è immerso – un incantevole parco naturale di 50 ettari che si affaccia sull’azzurro mare della Sardegna del Sud – ma anche per la sua offerta tra cucina, benessere e sport. La struttura ha vinto anche i riconoscimenti di World’s Leading Sports Academy 2022 e World’s Leading Sports Resort 2022.

Per il Gruppo Forte Village, spazio anche ai riconoscimenti ricevuti di recente da Palazzo Fiuggi, a meno di un’ora da Roma: la struttura è nelle più prestigiose guide internazionali, come la Tatler Spa Giude, la Gold List di Condè Nast Traveller 2022 e il Robb Report Best of the Best 2022.

Anche Palazzo Doglio si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il titolo di “Miglior Hotel in Italia” in occasione della serata di gala dei World Travel Awards Europe, tenutasi a Maiorca in Spagna all’inizio di Ottobre. Primo esempio di ospitalità di alta gamma a Cagliari, è unico membro della prestigiosa collezione The Leading Hotels of the World in città e parte del network internazionale di Virtuoso.