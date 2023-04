Regno Unito: Manchester prima città a introdurre la tassa di soggiorno

Si chiama City visitor charge, il corrispettivo italiano della tassa di soggiorno. Manchester è stata la prima città del Regno Unito ad istituirla a carico dei turisti dallo scorso primo aprile: l’importo sarà pari a una sterlina a notte per ogni visitatore che prenota una camera. La previsione è quella di raccogliere circa 3 milioni di sterline l’anno: l’importo – come riporta travelmole.com – sarà impegnato per finanziare iniziative turistiche, come la gestione di grandi eventi, il travel marketing e la pulizia delle strade.

Il provvedimento, però, ha già diviso l’opinione pubblica. Molti turisti hanno protestato sui social, minacciando di non visitare più Manchester. Altri, invece, hanno approvato l’idea della tassa di soggiorno, suggerendo che anche altri famosi luoghi turistici del Regno Unito dovrebbero seguire l’esempio.

E infatti altre città britanniche stano pensando di introdurre il balzello per i turisti. Come Edimburgo, ad esempio, che sta ipotizzando una tassa di soggiorno da 2 sterline, che a breve potrebbe essere approvata dal parlamento scozzese. Una scia nella quale potrebbe presto inserirsi il Galles.