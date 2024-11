Renfe sbarca in Italia: acquisito il 33% di Longitude

L’operatore spagnolo dei trasporti Renfe fa il suo ingresso in Italia con l’acquisizione del 33% (attraverso Renfe Proyectos Internacionales) di Longitude Holding, il gruppo italiano con sede a Torino che opera con il marchio Arenaways.

La nuova holding inizierà a operare sulle rotte regionali piemontesi a partire da gennaio.

Longitude, che opera con il marchio Arenaways, è una società privata italiana fondata a Torino nel 2021 da un gruppo di investitori con più di 30 anni di esperienza nel settore che dispone delle autorizzazioni necessarie per operare sia su rotte regionali che di lungo raggio in Italia. All’espansione della struttura societaria di Longitude partecipa anche Serena Industrial Partners, gestore di investimenti indipendente, con un altro 33%.

Raul Blanco, presidente di Renfe, ha sottolineato l’importanza di questa operazione, del «debuttare in un mercato di riconosciuto prestigio a livello ferroviario come quello italiano e avvalersi allo stesso tempo della nostra esperienza di operatore “esperto”».

L’Agenzia piemontese per la Mobilità ha affidato a Longitude la gestione per i prossimi 10 anni del servizio passeggeri su due tratte regionali – quella che collega i comuni di Cuneo, Saluzzo e Savigliano, e quella che collega Ceva e Ormea – per un valore di 54 milioni di euro.

Il servizio sulla prima tratta inizierà a gennaio; sulla seconda, una volta completati i lavori di adeguamento delle infrastrutture da parte di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Longitude intende estendere la propria operatività a nuove rotte, sia di servizio pubblico che commerciali, per competere con Trenitalia, e ha ottenuto l’autorizzazione dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti per avviare collegamenti a lunga percorrenza in regime di accesso aperto sulle rotte nordovest-nordovest e nord-centro-sud.

Con questo accordo in Italia, Renfe espande le proprie attività. Finora, a livello europeo, l’operatore ha iniziato a operare in Francia sulle rotte internazionali Lione e Marsiglia, alle quali si aggiungerà Tolosa l’anno prossimo, e in Europa centrale, dove gestisce servizi in Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia con la società privata Leo Exprés, di cui ha acquisito il 50% del capitale nel 2021. L’operatore ferroviario sta inoltre partecipando come consulente strategico al progetto Rail Baltica (Estonia, Lettonia e Lituania.