Repubblica Dominicana, anno record per il turismo

La Repubblica Dominicana celebra il suo anno migliore nella storia del turismo. Per la prima volta, nel 2022, ha superato i 7 milioni di turisti in un anno, raggiungendo quota 7.165.387 da gennaio a dicembre.

Il Paese caraibico, rispetto al 2019, è cresciuto del 10% di visitatori per via aerea e del 20% di visitatori arrivati con navi da crociera. Battuto, dunque, lo scorso anno anche il record dei crocieristi, per un totale complessivo senza precedenti di 8,47 milioni di visitatori. Primato anche per gli introiti generati dal turismo, superano gli 8 miliardi di dollari, e contribuiscono per il 15% al Pil del Paese.

FITUR, ACCORDI E INVESTIMENTI. Durante l’ultima edizione di Fitur, il ministro del Turismo David Collado ha annunciato accordi per oltre 3.445 milioni di dollari per lo sviluppo in ambito turistico, dei quali ben 1.645 milioni saranno investiti entro l’anno. La ricettività si arricchirà di 3.000 nuove camere nel 2023 e genererà occupazione diretta e indiretta per oltre 10.000 posti di lavoro. Siglati anche accordi con compagnie aeree e tour operator europei.

Occhi puntati su Miches, nuovo polo turistico con resort e strutture per convegni, a solo un’ora di auto da Punta Cana. Molti gli investimenti in programma. Tra questi: un hotel della catena Zemí a Playa Esmeralda; un nuovo hotel della catena Viva Wyndham Resorts; l’hotel Hyatt, con circa 1.000 stanze; un hotel Four Seasons che disporrà di 154 camere e 24 residenze.

A SAMANÁ PER AVVISTARE LE BALENE. Sono circa 40mila le persone che ogni anno scelgono la Repubblica Dominicana, e in particolare la Baia di Samaná, per avvistare le balene al largo. Tra metà gennaio e fine marzo, migliaia di megattere provenienti dall’Atlantico settentrionale si radunano per la stagione dell’accoppiamento e della riproduzione. Per preservare questi animali – specie protetta dal 1966 – nel 1986 il governo ha istituito il Santuario dei Mammiferi Marini, una delle più grandi aree marine protette dei Caraibi. La migliore soluzione per assistere al grande spettacolo dei “giganti gentili” è un’escursione in barca. Ma è possibile anche l’avvistamento da terra.

APPUNTAMENTO CON MASTER OF THE OCEAN. E ancora, si svolgerà a Cabarete, nella provincia di Puerto Plata, la prossima edizione di Master of the Ocean, dal 23 al 28 febbraio, il Campionato del Mondo di Wind and Waves, che vedrà competere i campioni di tutto il mondo in discipline quali surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle e wing foil.

