Rimonta Tui nel Regno Unito:

riaprirà 21 agenzie di viaggi

Dopo anni di chiusure e tagli, ora il Gruppo Tui riprende la strada delle aperture di agenzie di viaggi nel Regno Unito. Secondo la stampa inglese, infatti, Tui ha intenzione di aprire 21 nuove agenzie entro la fine dell’anno in tutto il Paese: i primi tre punti vendita sono già operativi a Liverpool, Oxford e Banbury; mentre non sono ancora state annunciate le sedi delle altre 18 adv.

Durante la pandemia, infatti, Tui Uk aveva chiuso oltre 200 agenzie di viaggi: alla chiusura di 166 adv nell’estate 2020 tra Regno Unito e Irlanda se ne aggiunsero altre 48 nella primavera del 2021.

I nuovi 21 punti vendita sono quindi un segnale positivo per Tui e per l’intero mercato trade del Regno Unito; anche perché il Gruppo nel corso del 2022 ha subito il sorpasso da parte di Jet2 in cima alla classifica dei maggiori tour operator britannici.

Per Belinda Vazquez, direttore canali di vendita Tui, «stiamo vedendo un ritorno dei consumatori alla voglia di avere interazioni in presenza e di affidarsi ai servizi e all’esperienza dei consulenti di viaggi per prenotare le loro vacanze. Il nostro team di vendita al dettaglio offre consulenze a 360 gradi sulle destinazioni e su come ottenere il massimo rapporto qualità-prezzo».

Le nuove aperture, secondo il Gruppo turistico, porteranno anche a una uova campagna per assumere personale.