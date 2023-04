Ritorno in agenzia di viaggi.

Storie di restart e creatività

Si sorride e si parla di futuro: da tempo negli occhi e nelle parole degli agenti di viaggi – incontrati, nei giorni scorsi, alla convention Maavi di Cervinia – non si avvertiva in modo chiaro un diffuso ottimismo per il proprio lavoro: la pandemia alle spalle, l’ascolto della politica, ma soprattutto il ritorno in massa della clientela in agenzia e un vero boom dell’inbound.

Lo conferma Silvio Orlacchio della Sunrise Travel di Ciampino, proiettato verso i mercati esteri: «Lavoriamo molto sull’incoming, che è letteralmente esploso nel 2023 con tantissime richieste in ogni periodo dell’anno, e da diversi Paesi esteri. Tra i principali bacini, da noi, gli Stati Uniti, i cui viaggiatori prenotano dovunque e in qualsiasi mese».

Sull’attività di consulenza h24 c’è la testimonianza di Ermanno Segneri, della storica agenzia Segneri Viaggi e Crociere di Ceccano (Frosinone): «Stiamo lavorando a pieno regime dall’inizio dell’anno ed è un segnale importante perché, prima del Covid, i mesi di gennaio e febbraio erano solitamente fiacchi o quasi fermi».

E si tratta di una percezione, non solo legata al leisure, ma anche ai viaggi d’affari, come ci conferma la titolare della Babuino Viaggi di via Margutta, a Roma, che ha ripreso appieno l’operatività.

Mentre Alessandro Angelone di Modena, dopo lo tsunami del Covid ha chiuso il punto vendita fisico e con la sua Euzone Travel & Free Tima ha scelto la strada dell’online, diversificando ad ampio raggio l’attività che ora spazia dalla consulenza turistica alla formazione specializzata.

Da parte sua, Rosella della Parker Viaggi di Viterbo si sofferma su un target di riferimento molto prezioso che ha dato confortanti segnali di ripresa: «Sono ripartiti molto i viaggi di nozze e con pianificazioni che ci permettono di operare al meglio».

E infine c’è chi come Patrizia Vallavanti, direttore tecnico dell’agenzia Davvero Viaggi di Piacenza, ha creato una linea di servizi turistici ad alta creatività che contempla personalizzazioni per i viaggi di nozze, con feste e addirittura celebrazioni medievali, con l’ambizione di intercettare anche alcuni mercati esteri, proponendo matrimoni che evocano atmosfere di altre epoche.