Riyadh Air e Saudia: maxi ordine a Boeing per gli aerei 787

Due giorni dopo il suo lancio ufficiale la nuova compagnia aerea dell’Arabia Saudita, Riyadh Air ha comunicato l’accordo con Boeing per l’acquisto di 39 aeromobili B787-9 Dreamliner con opzioni per ulteriori 33 velivoli dello stesso modello. Un ordine che sottolinea la volontà di fare del 787 il vettore simbolo del lancio globale della nuova compagnia aerea di proprietà del Fondo pubblico per gli investimenti (Pif) dell’Arabia Saudita. Nello stesso giorno, inoltre, l’altra compagnia di bandiera Saudia ha annunciato l’accordo sempre con Boeing per l’acquisto di 49 aeromobili 787 8modello -9 e -10) più un’opzione per altri dieci

Due movimenti congiunti che sostengono il piano strategico dell’Arabia Saudita per trasformare il Paese in un hub aereo globale. In totale, i vettori dell’Arabia Saudita hanno annunciato quindi la loro intenzione di acquistare fino a 121 B787 Dreamliner, in quello che sarà il quinto più grande ordine commerciale per valore nella storia di Boeing. Ciò sosterrà l’obiettivo dell’Arabia Saudita di servire 330 milioni di passeggeri e attrarre 100 milioni di visitatori all’anno entro il 2030.

«La nuova compagnia aerea riflette l’ambiziosa visione dell’Arabia Saudita di essere al centro nel plasmare il futuro dei viaggi aerei globali e di essere una vera rivoluzione in termini di esperienza del cliente – ha affermato Tony Douglas, ceo di Riyadh Air – Il nostro impegno nei confronti dei suoi clienti vedrà l’integrazione dell’innovazione digitale e dell’autentica ospitalità saudita, per offrire un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità. Posizionando la compagnia aerea sia come connettore globale che come veicolo per guidare i viaggi turistici e d’affari in Arabia Saudita, i nostri nuovi 787-9 serviranno come base per le nostre operazioni in tutto il mondo».