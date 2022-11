Robert Iger torna ceo di Walt Disney Company

Robert Iger torna alla guida di Walt Disney Company come amministratore delegato e con effetto immediato, al posto di Bob Chapek, che si è dimesso dal suo incarico.

Iger, che ha lavorato per oltre quattro decenni in azienda di cui ben 15 anni come ceo, torna in Disney per due anni. La posizione di presidente del consiglio di amministrazione rimane invariata, con Susan Arnold in tale veste, ha fatto sapere la società.

Durante i suoi 15 anni come ceo, dal 2005 al 2020, Iger ha contribuito a trasformare Disney in una delle società di media e intrattenimento di maggior successo al mondo.

«Ringraziamo Bob Chapek per il servizio reso alla Disney nel corso della sua lunga carriera, inclusa la guida dell’azienda attraverso le sfide senza precedenti della pandemia – ha affermato Susan Arnold, presidente del consiglio di amministrazione – Il Consiglio ha concluso che mentre la Disney si imbarca in un periodo sempre più complesso di trasformazione del settore, Bob Iger si trova in una posizione unica per guidare l’azienda attraverso questo periodo cruciale».