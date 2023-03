Robotica aeronautica, nasce il centro di eccellenza targato Emirates

Il lancio dell’Emirates Centre of Excellence for Aviation Robotics. È il frutto della partnership tra Emirates Group e Dubai Future Foundation, siglata al ForsaTek, il forum sull’innovazione del Gruppo. Con il centro di eccellenza per la robotica aeronautica le due aziende assumeranno un ruolo di primo piano nel guidare progetti di ricerca e sviluppo incentrati sull’industria.

Ecear fungerà da spazio di ricerca e sviluppo per sfruttare la scienza e la tecnologia e risolvere le sfide complesse affrontate dall’industria aeronautica. E’ stato progettato per trasformare Dubai nella principale sede mondiale per la ricerca e lo sviluppo e l’innovazione, attirando i migliori talenti globali, fornendo una piattaforma per gli studenti locali per sviluppare le proprie competenze, ispirando maggiore interesse per i diplomi Stem e costruendo l’ecosistema per i più alti livelli di ricerca.

Il Centro si occuperà di temi chiave, tra cui l’interazione uomo-robot, la movimentazione merci e bagagli, la logistica e intralogistica e standard e regolamenti dell’aviazione. Inoltre, esplorerà da vicino l’intersezione tra intelligenza artificiale e robotica, comprese le potenziali applicazioni per l’intelligenza artificiale generativa e la biometria.

«Questo accordo è una pietra miliare nel percorso di innovazione di Emirates Group e un passo notevole per l’industria aeronautica – osserva Adel Al Redha, chief operating officer di Emirates – La nostra partnership con Dubai Future Foundation ci aiuta a realizzare la nostra visione per il futuro dell’aviazione. Investire in ricerca e sviluppo in modo mirato ci consentirà di trasformare la nostra attività in modo da entrare nell’era digitale, facendo un uso maggiore dell’intelligenza artificiale, offrendo vantaggi tangibili ai nostri clienti e alle parti interessate e ci permetterà di continuare a essere all’avanguardia».

Secondo Khalfan Juma Belhoul, ceo della Dubai Future Foundation, «i risultati di questa iniziativa contribuiranno a far avanzare il programma di robotica e automazione di Dubai, che mira a renderla una delle città leader al mondo in questo campo, espandendo l’uso della robotica in vari settori vitali».