Roma, FareTurismo torna in presenza dal 21 al 23 marzo

Torna a Roma, in presenza, FareTurismo, l’appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro e alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader e giunto alla 22ª edizione, che avrà luogo (dopo tre edizioni annullate a causa della pandemia) presso l’Università Europea di Roma da martedì 21 a giovedì 23 marzo 2023.

Secondo i dati resi noti dal ministero del Turismo la pandemia ha sottratto 300mila lavoratori al settore, in quanto il lungo periodo di chiusura ha determinato l’esodo verso altri comparti o il ricorso a sussidi statali; in aggiunta, la precarietà maggiore nel turismo (41%) rispetto al mondo del lavoro in generale (22%) e la cospicua quota di impieghi stagionali (14% contro il 2%) richiedono normalità e qualità del lavoro sia attraverso il costante aggiornamento professionale per gli occupati che la certificazione delle competenze per i neo addetti.

L’evento, dunque, in questo momento storico rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo straordinario mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi.

Nel programma di FareTurismo 2023 sono previsti la presentazione delle startup nel turismo con i protagonisti delle neo imprese giovanili; oltre che seminari di aggiornamento e incontri con le scuole e le università.

All’Università Europea è inoltre previsto il Salone Espositivo per la presentazione dell’offerta formativa accademica e non accademica da parte delle università statali e private, istituzioni, enti, organizzazioni nazionali di categoria, associazioni professionali, agenzie per il lavoro e agenzie web di recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo.

Nell’ultima edizione in presenza, nel 2019, l’evento aveva fatto registrare 3mila visitatori; 28 espositori; 1.200 colloqui di selezione per 50 figure professionali ricercate in Italia e all’estero da 25 aziende turistiche.