Roma ospiterà a febbraio Italy for Wedding – The Event 2024

Sarà Roma a ospitare per la prima volta, dal 6 al 9 febbraio 2024, la seconda edizione di Italy for Weddings – The Event, l’appuntamento B2B più importante a livello nazionale, dedicato al meglio dell’offerta italiana per i matrimoni degli stranieri.

Un format, creato da Convention Bureau Italia con la co-conduzione di Enit, dedicato ai professionisti del settore nozze e nello specifico del destination wedding. Il progetto, ideato con Laura D’Ambrosio, division manager e wedding Pr, ha l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta e vedrà la partecipazione di 50 buyer internazionali e oltre 35 seller italiani.

Nel 2022 la ripresa del wedding tourism nel nostro Paese è stata registrata in tutte le regioni con numeri lusinghieri: 619mila arrivi e oltre 2 milioni di presenze collegate. Un flusso che – secondo i dati dell’Osservatorio Destination Weddings in Italy – ha prodotto un fatturato di 599 milioni di euro, +11% rispetto al 2019.

Gli Stati Uniti sono stati il principale Paese di provenienza (29,2%) delle coppie straniere che hanno deciso di celebrare il matrimonio in Italia, ma oltre il 57% degli eventi sono stati generati da coppie di sposi residenti in Paesi europei. Il wedding tourism, insomma, si conferma in continua ascesa in Italia e ci sono tante prenotazioni e richieste per il 2023 – con un incremento stimato di oltre 1.000 eventi, +9,5% – e anche per il 2024.

L’edizione 2024 di Italy for Weddings – The Event, che si terrà nella Capitale, è in partnership con il Convention Bureau Roma e Lazio. In programma, oltre ai meeting, conferenze formative e panel discussion su temi di attualità legati al wedding.

Gli stessi vertici del Cvb Roma & Lazio evidenziano che il wedding è uno dei segmenti altospendenti su cui focalizzare risorse e iniziative di promozione. La Città Eterna è infatti una delle prime tre mete italiane per i matrimoni degli stranieri, con introiti rilevanti generati da una spesa media che supera i 55mila euro a evento. Molte le location del territorio laziale, dalla Tuscia alla Riviera di Ulisse, che si prestano ad arricchire l’offerta con eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche.