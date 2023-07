Roma Termini, albergatori contro lo stop ai lavori di riqualificazione

Un secco no allo stop ai lavori di riqualificazione di Piazza della Repubblica e Stazione Termini avanzato dagli ambulanti con un ricorso al Tar del Lazio: è la ferma presa di posizione di Federalberghi Roma che considera questa eventualità una vera e propria “iattura” per la Capitale in vista dell’appuntamento con il Giubileo 2025.

La federazione che rappresenta molti albergatori della città esprime preoccupazione per eventuali impedimenti ai lavori di riqualificazione: l’occasione di migliorare il principale snodo ferroviario della città non può in alcun modo essere persa.

Per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, infatti, i fondi statali per il Giubileo rappresentano un’opportunità unica da sfruttare fino in fondo e senza tentennamenti per il bene, non solo dei turisti, ma anche e soprattutto dei cittadini: «La lotta al degrado e per il miglioramento dei servizi pubblici di Roma può compiere un decisivo passo in avanti grazie agli stanziamenti del Pnnr: non cogliere questa irripetibile occasione sarebbe assurdo e altamente controproducente. Ci auguriamo che la riqualificazione dell’area di Termini continui e finalmente conduca alla tanto attesa valorizzazione di una parte di Roma di notevole valenza archeologica e storica, ma da troppo tempo dimenticata e abbandonata nei fatti al degrado».