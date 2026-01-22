Rottamazione quinquies, al via le domande sul sito Ader

Al via la rottamazione quinquies, la definizione agevolata dei debiti nei confronti dello Stato nella sua nuova versione introdotta con la legge di bilancio. I contribuenti che vogliono aderire possono presentare la domanda di adesione – da adesso e sino al 30 aprile – compilando il form sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader).

Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute, con l’esito della richiesta e il dettaglio degli importi. La prima scadenza è il 31 luglio, sia nel caso di pagamento in unica soluzione, sia per chi sceglie il pagamento rateale che può estendersi fino a 54 rate bimestrali per un totale nove anni.

La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 legati a omessi versamenti di imposte derivanti dai controlli automatici e formali, contributi previdenziali Inps (esclusi quelli da accertamento) e sanzioni per violazioni del Codice della strada accertate dalle Prefetture (non dalla polizia locale dei Comuni. Sono inclusi anche i carichi già inseriti nelle precedenti definizioni agevolate decadute. Sono esclusi i tributi locali, come la tassa sui rifiuti o il bollo auto.

A coloro che presentano la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il servizio già propone i soli debiti rottamabili.