Royal Brunei Airlines riattiva i voli per Pechino

Torna l’operativo di Royal Brunei Airlines sulla Cina. È Aiconsult, gsa per l’Italia del vettore, ad annunciare la ripresa dei voli per l’aeroporto internazionale di Pechino Daxing (Pkx) a partire dal 28 aprile 2025. La ripresa dei servizi aerei ristabilirà un collegamento vitale tra il Brunei e la capitale della Cina dopo una sospensione temporanea nell’ottobre 2024.

La rotta sarà operata due volte a settimana con un moderno Airbus A320neo, offrendo ai passeggeri un’esperienza di volo più confortevole e rispettosa dell’ambiente.

Commentando il ripristino della rotta, il chief executive officer di RB, Sabirin Haji Abdul Hamid, ha dichiarato: «Riaffermiamo il nostro impegno a rafforzare i legami radicati tra Brunei e la Repubblica Popolare Cinese. La sospensione temporanea di questa rotta nell’ottobre 2024 è stata una decisione difficile ma necessaria, a causa delle condizioni di mercato. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione, siamo fiduciosi che sia giunto il momento di ricollegare le nostre capitali e offrire ai nostri ospiti opzioni di viaggio senza interruzioni».

«Questa ripresa è particolarmente tempestiva dopo la recente visita ufficiale del Sultano del Brunei in Cina, dove ha annunciato un’esenzione dal visto per i turisti cinesi in visita nel Paese. Questa iniziativa storica incrementerà ulteriormente il turismo in entrata, incoraggerà gli scambi culturali e promuoverà il Brunei come destinazione obbligata per i viaggiatori cinesi».

I voli di RB miglioreranno la connettività per viaggiatori aziendali, studenti e turisti, rafforzando ulteriormente i legami economici tra i Paesi. Per garantire il successo di questa rotta, la compagnia aerea continuerà a collaborare a stretto contatto con le principali parti interessate in Brunei e Cina, tra cui enti del turismo, agenzie governative e partner di viaggio.

I viaggiatori che volano con Royal Brunei Airlines (RB) da Pechino possono godere di collegamenti senza interruzioni attraverso il Brunei verso una serie di destinazioni, tra cui Bangkok, Kuching, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City, Singapore, Jeddah e Giacarta. Il programma frequent flyer Royal Skies di RB offre privilegi esclusivi per i viaggiatori fedeli, migliorando il loro viaggio con miglia premio e servizi prioritari.

Dallo scorso 19 febbraio, inoltre, la Royal Brunei Airlines (RB) ha rilanciato anche i suoi voli per Balikpapan, in Indonesia. Il volo inaugurale è partito dall’aeroporto internazionale del Brunei alle 19:00. A bordo anche il consiglio di amministrazione della RB, Puan Col (R) Norsuriati binti Haji Sharbini e il capitano Sabirin Bin Haji Abd Hamid, amministratore delegato della RB.

La rotta Brunei-Balikpapan è un’aggiunta strategicamente importante alla rete di RB. Rafforza la presenza della compagnia aerea nella regione Asean e Bimp–Eaga e si allinea alla sua missione di promuovere l’integrazione economica e culturale con le aree limitrofe. Collegando Brunei e Balikpapan, RB continua a svolgere un ruolo fondamentale nel supportare i viaggi regionali e rafforzare i legami tra le comunità.

Inoltre, questa rotta offre opportunità significative per le aziende e il turismo, facilitando un accesso più facile a uno dei principali centri industriali ed economici dell’Indonesia e promuovendo al contempo il Brunei come porta di accesso per la connettività regionale.