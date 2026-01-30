Royal Caribbean: sale la spesa a bordo, crescono i profitti

30 Gennaio 11:56 2026

Profitti in aumento grazie all’impennata delle spese a bordo dei clienti. Royal Caribbean ha registrato un incremento degli utili e dei ricavi nel quarto trimestre.

La società ha registrato un utile netto di 754 milioni di dollari, pari a 2,76 dollari per azione, in aumento rispetto ai 553 milioni di dollari, pari a 2,02 dollari per azione, dell’anno precedente.

Secondo FactSet, l’utile rettificato è stato di 2,80 dollari ad azione, in linea con le aspettative degli analisti. I ricavi sono saliti a 4,26 miliardi di dollari da 3,76 miliardi di dollari, in linea con le attese di Wall Street.

“La spesa degli ospiti a bordo e per gli acquisti pre-crociera continua a superare quella degli anni precedenti, trainata da una maggiore partecipazione a prezzi più elevati”, ha dichiarato Royal Caribbean, che prevede una crescita del rendimento netto nel primo trimestre dal 2,4% al 2,9% e un utile rettificato da 3,18 a 3,28 dollari ad azione.

Per l’intero anno fiscale 2026, previsti una crescita del rendimento netto dal 2,1% al 4,1% e un utile rettificato compreso tra 17,70 e 18,10 dollari ad azione. Gli analisti ipotizzano un utile rettificato di 2,93 dollari ad azione per il primo trimestre e di 17,65 dollari ad azione per il 2026.

