Royal Caribbean torna in Cina nel 2024

Royal Caribbean International tornerà in Cina ad aprile del 2024 con la nave Spectrum of the Seas, che salperà da Shanghai. I viaggiatori potranno scegliere tra crociere di 4 o 5 notti, che toccheranno destinazioni come Fukuoka, Okinawa, Nagasaki, Osaka e Tokyo, in Giappone.

Spectrum offrirà anche otto crociere da Hong Kong, a partire da dicembre 2024, verso luoghi come Ishigaki e Miyazaki, in Giappone; Taipei (Keelung), Taiwan e Nha Trang, in Vietnam.

In Asia debutterà anche la nave Anthem of the Seas, da Singapore, alla fine del 2024.

«Questo è il momento che, insieme ai vacanzieri cinesi, stavamo aspettando – dichiara Bert Hernandez, senior vice president di Royal Caribbean International – Il nostro ritorno in Cina è un’emozionante pietra miliare che poteva essere segnata solo con Spectrum of the Seas, diventata un nome apprezzato dalle famiglie e dai viaggiatori cinesi da quando debuttò a Shanghai, nel 2019, in qualità, allora, di ultima, nonché più grande nave di Royal Caribbean».

Hernandez aggiunge un ringraziamento al «governo cinese per aver tracciato l’iter per il futuro» e assicura che la compagnia continuerà a impegnarsi per far crescere l’industria delle crociere in una regione in cui naviga da oltre un decennio. «Questa ripresa ha anche aperto un mondo di opportunità per espandere la varietà delle vacanze in Asia, dato che un’altra nave pluripremiata salperà in questa regione con l’arrivo di Anthem of the Seas a Singapore», conclude.